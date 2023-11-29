Türkiye, Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketinin radarına girdi Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi, son dönemde Türkiye yerel pazarına ilişkin daha yapıcı bir değerlendirme içinde olduklarını bildiren bir açıklama yaptı.

AA

Uluslararası kuruluşlar, yayınladıkları raporlarda Türkiye'nin 2023 yılı büyüme verisini artırdı. Bunun yanı sıra yatırım şirketleri de Türk Lirası'nı öneren açıklamalar yapıyor.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan'dan sonra Türkiye'de yatırım ve Türk Lirası ile ilgili olumlu görüş bildiren kurumlara Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi de katıldı.

Varlık yönetim şirketi Amundi, son dönemde Türkiye yerel pazarına ilişkin daha yapıcı bir değerlendirme içinde olduklarını bildirdi.

Şirket, Türk Lirası'na ilişkin daha olumlu bir değerlendirmeye sahip

Yönetim merkezi Paris'te olan Amundi'nin İletişim Başkanı Jais Mehaji, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 trilyon dolarlık portföyü yöneten şirketin Türk Lirası'na ilişkin son dönemde daha olumlu bir değerlendirmeye sahip olduğuna ilişkin haberlerin doğru olduğunu belirtti.

"Amundi'nin Türkiye yerel pazarına ilişkin olarak daha yapıcı hale geldi"

Amundi'nin İletişim Başkanı Jais Mehaji, Türkiye'ye olan yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi:

Amundi'nin Türkiye yerel pazarına ilişkin olarak daha yapıcı hale geldiğini doğrulayabilirim.

"Türk Lirası radar ekranımızda"

Amundi'nin Gelişen Piyasalar Sabit Gelirler Bölümü Başkanı Sergei Strigo'nun Reuters'a verdiği röportajında ise şu sözler yer aldı:

Tahsisatı (lira cinsinden) artırmaya henüz hazır değiliz. Ama bu kesinlikle radar ekranımızda.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)