Türkiye, bu yıl sıfır araç satışlarından rekor bekliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilerine göre, geçen yılın ocak-kasım döneminde 9 milyon 703 bin 480 olan ikinci el motorlu kara taşıt devri, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,6 artarak 10 milyon 54 bin 915 adede ulaştı.

Geçen ay devri yapılan toplam 897 bin 877 taşıtın yüzde 67,8'ini otomobiller oluşturdu.

Bu dönemde en yüksek otomobil devrinin gerçekleştiği il 152 bin 534 ile İstanbul oldu.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yıl sonunda sıfır araç satışında ve toplamda rekor beklediklerini bildirdi.

"SIFIR ARAÇ PAZARI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SATIŞ RAKAMINA ULAŞACAK"

MASFED Başkanı Erkoç, krediye erişimin zorlaşmasına rağmen otomobile olan ihtiyacın azalmadığını, otomobilin artık lüks değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Bu nedenle tüm zorluklara rağmen piyasanın ayakta kalmaya devam ettiğini vurgulayan Erkoç, "Geçmişte vatandaş almak istediği aracın bedelinin yüzde 70’ine kadar kredi kullanabiliyordu. Bugün gelinen noktada bu oran yüzde 20'ler seviyesinde. Vadeler kısa, faiz oranları yüksek. Bu da kredi kullanımını ve finansmana erişimi oldukça zorlaştırıyor. Bu durum özellikle dar ve orta gelirli tüketiciler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor." dedi.

"ARAÇ FİYATLARININ YÜKSEKLİĞİ DÜNYANIN ORTAK SORUNU"

Erkoç, araç fiyatlarındaki artışın yalnızca iç piyasaya özgü bir durum olmadığına dikkati çekerek, vergilerin yanı sıra tüm dünyada yükselen üretim maliyetlerinin araç satış fiyatları üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

2025'İN MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM VERİLERİNDEN REKOR BEKLENTİSİ

MASFED'in saha verileri ve sektör analizleri doğrultusunda bu yıla ilişkin öngörülerini paylaşan Erkoç, şunları kaydetti: