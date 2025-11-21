Türkiye ekim ayında 5,6 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyi ağırladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye de tatil sezonu artık sadece yaz ayları ile sınırlı değil.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Turizmde yükselişimiz istikrarlı şekilde sürüyor. 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla tam 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladık." ifadesini kullandı.

RUSYA VE ALMANYA İLK İKİ SIRAYI KORUDU

Ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya'nın ilk iki sıradaki yerini koruduğunu, Birleşik Krallık'ın üçüncü sırada yer aldığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

Almanya'dan gelen ziyaretçiler yüzde 6,20, Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçiler ise yüzde 11,44 oranında artış gösterdi. Yılın ilk 10 ayında toplam ziyaretçi sayımız 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayımız ise 47 milyon 252 bin 314 oldu.

YÜKSELEN BAŞARI GRAFİĞİ

Bu ziyaretçilerin yüzde 96,20'sinin kültür, gezi ve tatil amacıyla ülkemizi tercih etmesi, Türkiye'nin global turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha teyit ediyor. Türkiye, turizm çeşitliliği, hizmet kalitesi ve dünya çapındaki marka değeriyle yükselen bir başarı grafiği çizmeye devam ediyor.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 50 MİLYON ZİYARETÇİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, Türkiye'ye bu yılın ocak-eylül döneminde 50 milyon ziyaretçi geldiğini belirterek "Bu dönemdeki turizm gelirimiz ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 50 milyar dolara yükseldi." dedi.