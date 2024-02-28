Türkiye ekonomisinin büyüme verisi yarın açıklanacak

Yarın (29 Şubat), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da 2023'ün tamamına ve son çeyreğine (Ekim-Aralık 2023) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri açıklanacak.
Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yönde açıklanan büyüme beklentilerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla takip edilecek.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki yıkıcı depremin büyüme verisine etki etmesi bekleniyor.
Beklentiler:
AA Finans: Son çeyrekte yüzde 3,97 büyüme
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüyeceğini öngörmüştü.
AA Finans: 2023'te yüzde 4,4 büyüme
Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40 düzeyinde bulunuyor.
Reuters: Son çeyrekte yüzde 3,5 büyüme
Son çeyrek için büyüme beklentilerinin medyanı yüzde 3,5 iken tahminler yüzde 2,4 ila yüzde 4,7 bandında yer alıyor.
Reuters: 2023'te yüzde 4,3 büyüme
Reuters anketine katılan ekonomistlerin Türkiye ekonomisin büyük yıkım yaratan depreme ve ticaret pazarlarındaki yavaşlama rağmen geçen yılın tamamından büyüme beklentisi 4,3 oldu.
Uluslararası kuruluşların tahmini:
Fitch Rating: 2023'te büyüme tahmini yüzde 4,3
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD): 2023'te büyüme tahmini yüzde 3,5
Dünya Bankası: 2023'te büyüme tahmini yüzde 4,2
IMF: 2023'te büyüme tahmini yüzde 3,1
OECD: 2023'te büyüme tahmini yüzde 5,2
Türkiye ekonomisi'nin 2023'deki büyüme seyri:
2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4,
2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 3,9
2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9
2023'ün dördüncü çeyreği: (Yarın açıklanacak)
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