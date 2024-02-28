Türkiye ekonomisinin büyüme verisi yarın açıklanacak Türkiye'nin büyüme verisine odaklanıldı. Türkiye ekonomisinin 2023 yılının son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

AA & Ensonhaber

Yarın (29 Şubat), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da 2023'ün tamamına ve son çeyreğine (Ekim-Aralık 2023) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri açıklanacak.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yönde açıklanan büyüme beklentilerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla takip edilecek.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki yıkıcı depremin büyüme verisine etki etmesi bekleniyor.

Beklentiler:

AA Finans: Son çeyrekte yüzde 3,97 büyüme

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüyeceğini öngörmüştü.

AA Finans: 2023'te yüzde 4,4 büyüme

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40 düzeyinde bulunuyor.

Reuters: Son çeyrekte yüzde 3,5 büyüme

Son çeyrek için büyüme beklentilerinin medyanı yüzde 3,5 iken tahminler yüzde 2,4 ila yüzde 4,7 bandında yer alıyor.

Reuters: 2023'te yüzde 4,3 büyüme

Reuters anketine katılan ekonomistlerin Türkiye ekonomisin büyük yıkım yaratan depreme ve ticaret pazarlarındaki yavaşlama rağmen geçen yılın tamamından büyüme beklentisi 4,3 oldu.

Uluslararası kuruluşların tahmini:

Fitch Rating: 2023'te büyüme tahmini yüzde 4,3

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD): 2023'te büyüme tahmini yüzde 3,5

Dünya Bankası: 2023'te büyüme tahmini yüzde 4,2

IMF: 2023'te büyüme tahmini yüzde 3,1

OECD: 2023'te büyüme tahmini yüzde 5,2

Türkiye ekonomisi'nin 2023'deki büyüme seyri:

2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4,

2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 3,9

2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9

2023'ün dördüncü çeyreği: (Yarın açıklanacak)