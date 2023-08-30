Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte büyüme tahmini: Yüzde 3,5 Reuters anketlerine katılan kurumlar, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3,5, 2023'te ise yüzde 2,9 büyümesini bekliyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ikinci çeyrek GSYH verilerini yarın (31 Ağustos Perşembe) saat 10.00'da açıklayacak.

Verinin açıklanmasının öncesinde yapılan anketler bir bir açıklanıyor.

Türkiye ekonomisinin şubat ayında yaşanan 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından toparlanma ve seçim öncesi parasal genişlemenin ikinci çeyreğe yansıması bekleniyor.

Ekonomistler ve hükümet, ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki 11 şehri etkileyen milyonlarca kişiyi evsiz bırakan depremlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün 100 milyar doların üstünde olduğunu açıkladı.

AA Finans'ın anketine göre büyüme beklentisi: Yüzde 3,2

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin ortalama beklentisi büyümenin yüzde 3,2 olması yönünde açıklanmıştı.

Reuters'ın anketine göre büyüme beklentisi: Yüzde 3,5

Reuters'ın 12 kurumla yaptığı ankete göre Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor.

2023 yılı ikinci çeyrek için büyüme beklentileri yüzde 1 ila yüzde 8 bandında yer alıyor.

Reuters'ın anketine göre üçüncü çeyrek ve yıllık büyüme beklentisi

Reuters'ın yaptığı ankete göre ise Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3,5, 2023'te yüzde 2,9 büyümesi bekleniyor.

Yıllık büyüme sorusuna cevap veren 20 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre ise Türkiye ekonomisi yüzde 2,9 büyüme kaydedecek.

Tahminler yüzde 1,7 ile yüzde 4,5 arasında bulunuyor.

2022 ikinci çeyrekte büyüme yüzde 7,8 olmuştu

Türkiye ekonomisi veriye baz oluşturan dönem olan 2022 ikinci çeyrekte yüzde 7,8, yılın tamamında ise yüzde 5,6'lık bir artış göstermişti.

Goldman Sachs'ın büyüme beklentisi: Yüzde 4,6

Hem deprem bölgesindeki faaliyetlerin kısmen yeniden başlaması hem de mayıs ayında yapılan seçimlerin öncesindeki parasal genişleme sebebiyle ikinci çeyrekte yüzde 4,6 büyüme bekleyen Goldman Sachs bir araştırma notunda hanehalkı tüketiminin bu dönemde güçlü seyrettiğini perakende satışların büyüdüğünü belirtti.