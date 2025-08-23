Türkiye enerji filosunu daha da genişletmeye hazırlanıyor

Karadeniz'deki doğalgaz üretimine destek verecek olan yeni yüzer üretim platformunun (FPU) inşası hızla devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarını faz-3 aşamasına taşıyacak önemli bir adım atıldı.

PLATFORMUN ÜRETİMİNE ÇİN'DE BAŞLANDI

Karadeniz'deki üretime destek verecek olan gemi formunda yeni bir FPU temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varıldı.

Mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan sözleşme kapsamında, Çin'de platformun üretimine başlandı.

YENİ PLATFORMUN UZUNLUĞU 273 METRE OLACAK

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu gibi gemi formunda olan yeni platformun uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre, derinliği ise 26 metre olacak.

Platform, karadan yaklaşık 180 kilometre açıkta, yaklaşık 2 bin 200 metre su derinliği olan bölgede 4 grupta toplam 20 halat sistemi ile deniz zeminine demirlenecek ve sabit olarak kalacak ve üzerinde 150 personel için barınma alanları sağlayacak.

DOĞALGAZ DOĞRUDAN ULUSAL İLETİM AĞINA VERİLECEK

Kuyulardan yapılan ham doğalgaz üretimini yerinde karşılayıp kuyuların kontrolü, su ayrışımı, kurutma kompresyon, ölçüm ve benzeri operasyonlarını gerçekleştirecek olan Platform, işlemlerin ardından doğalgaz deniz altı boru hattı ile karaya ulaştırılacak.

Platformdan gönderilen doğalgaz doğrudan ulusal iletim ağına verilecek.

Platformun günlük gaz üretim kapasitesi, 25 milyon metreküp olacak.

İlk etapta ise toplam 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp doğal gaz üretilmesi planlanıyor.

KARADENİZ'DEKİ GAZ ÜRETİMİ 2028'DE 4 KATINA ÇIKACAK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun Karadeniz'deki günlük doğalgaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkaracağını belirtti.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretildiği bilgisini paylaşan Bayraktar 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile üretimin günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağının altını çizdi.

"ÜRETİM 40 MİLYON METREKÜPE ÇIKACAK"

Bayraktar, şunları kaydetti: