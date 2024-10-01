Türkiye giyim sanayicileri maliyetlere dikkat çekti Giyim sanayicilerine göre, maliyetlerideki büyük artış, TL’nin değerlenmesi, kurun üzerindeki baskı ve iç pazarın daralması ihracat pazarına yansıdı.

İHA

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), düzenleyeceği 17’nci İstanbul Hazır Giyim Konferansı öncesinde bir basın toplantısı yaptı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, toplantıda, "Maliyetlerimizdeki büyük artış, TL’nin değerlenmesi, kurun üzerindeki baskı ve iç pazarın daralması sonucu Türk hazır giyim sektörü ihracat pazarlarında pahalı hale geldi.” dedi.

“BU YILI 18 MİLYAR DOLARLIK İHRACATLA KAPATABİLİRİZ”

Sektörün ihracatının 21,2 milyar dolar ile tarihinin en yüksek rakamına ulaştığı 2022 yılının son çeyreğinden itibaren gerilemeye başladığını hatırlatan Ramazan Kaya, şu açıklamaları yaptı:

Eylül 2022’de 1,9 milyar dolar, Eylül 2023’te 1,6 milyar dolar olan ihracatımız, bu yıl Eylül ayında ise geçen seneye benzer şekilde 1,65 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında, bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 8 civarında düştü. Ancak yılın son çeyreğindeki siparişler ile birlikte kısmen de olsa bir iyileşme bekliyoruz. Bunun neticesinde de bu yılı geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 6-7 oranında bir düşüşle kapatacağımızı öngörüyoruz.

Bu da yıllık 18 milyar dolar veya bunun biraz aşağısına denk geliyor. İki yıl öncesine kadar rekabet ettiğimiz Bangladeş, Vietnam, Hindistan gibi ülkelerden yaklaşık yüzde 20 daha pahalıydık. Kalitemiz, tedarik gücümüz ve ürün çeşitliliği gibi avantajlarımız sayesinde alım grupları bu farkı kısmen de olsa tolere edebiliyordu. Ancak günümüzde bu fark yüzde 60’lara ulaştı. Dolayısıyla alım grupları bu farkı tolere etmediği için kayıp yaşıyoruz.

17’nci İstanbul Hazır Giyim Konferansı, 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)