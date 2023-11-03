Türkiye ile BAE arasındaki ticaret 40 milyar doları görecek Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, "Türkiye ile BAE arasında büyük rakamları göreceğimizden eminim. 5 yıl sonra 40 milyar doları göreceğiz" dedi.

AA

Türkiye, kurduğu üst düzey ilişkilerin ışığında körfez ülkeleri ile ilişkileri genişletiyor, ticaret hacmi artıyor..

Geçtiğimiz günlerde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 1. Dönem JETCO Toplantısı sonrasında bir iş birliği anlaşması imzalanarak, iki ülke arasındaki ticaret hedefi dile getirildi.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, yaptığı açıklamada Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Petrol dışı ikili ticareti 18 milyar dolara dayandı

İki ulusun petrol dışı ticarette iyi bir büyüme kaydettiğini anlatan Zeyoudi, Türkiye ile BAE'nin petrol dışı ikili ticaretinin 18 milyar dolara dayandığını bildirdi.

Bu yılın ilk yarısında iki ülke ticaretinde çok güzel bir büyüme kaydedildiğini vurgulayan Zeyoudi, ikili ticaretin yılın ilk yarısında neredeyse 13,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

"5 yıl sonra 40 milyar doları göreceğiz"

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi​​​​​​​, ikili ticarette özel sektörün önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

Özel sektörün bu yakın ilişkiden, anlaşmalardan faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye ile BAE arasında büyük rakamları göreceğinden eminim. 5 yıl sonra 40 milyar doları göreceğiz.



Bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Özel sektörün diğer pazarlara farklı bir açıdan bakıp birlikte çalışmasını sağlamak istiyoruz.

İhracatta yüzde 58,6'lık payla ilk sırada tüketim malları yer alıyor

BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin BAE ile olan ihracatında yüzde 58,6'lık payla ilk sırada tüketim malları yer alıyor. Bunu, yüzde 30,07'lik payla ara mallar ve yüzde 8,11'lik payla yatırım malları izliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)