Türkiye ile Kosova arasında JETCO mutabakat zaptı imzalandı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ticaretin 785 milyon dolara çıktığını belirterek, yılın ikinci yarısında iş dünyası temsilcileriyle Kosova'ya ziyarette bulunacaklarını söyledi.

AA

Türkiye ile Kosova arasında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imza töreni, Ticaret Bakanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Bolat, törende, dün Kosova Başbakanı Albin Kurti ve heyetini İstanbul'da ağırlayarak başarılı bir ekonomi forumu gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bugün de Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari ile ticaret ve yatırım ilişkilerindeki yeni fırsatları ele aldıklarını ifade etti.

"Türkiye'nin Balkanlar'daki önemli ticaret ortaklarından birisi Kosova"

Türkiye'nin Balkanlar'daki önemli ticaret ortaklarından birisinin Kosova olduğuna işaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'de 785 milyon dolara, Kosova'daki Türk yatırımları da 162 milyon dolara ulaştı." dedi.

"Türkiye, Kosova'daki en büyük 6'ncı yatırımcı konumunda"

Bolat, Türkiye'nin, Kosova'daki en büyük 6'ncı yatırımcı konumunda olduğuna işaret ederek, Türk inşaat firmalarının Kosova'da 1,5 milyar dolarlık 30 proje, mühendislik ve müşavirlik şirketlerinin ise 9,3 milyon dolarlık 19 proje üstlendiğini söyledi.

İki ülke arasında JETCO kurma konusunda mutabık kalındı

Ticari ilişkileri daha da geliştirmek ve hedeflere ulaşmak için iki ülke arasında JETCO kurma konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"JETCO'dan dolayı memnuniyet duyuyoruz"

Bakan Rozeta Hajdari de Türkiye ile Kosova arasında kurulan JETCO'dan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Kosova hızla büyümeye devam ediyor. Bu büyümenin yanı sıra ticari ilişkilerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye ile kurduğumuz ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)