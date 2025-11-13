Türkiye, karbon emisyonunu 2053’te yüzde 61 azalabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye’nin kömürden kademeli çıkışı, elektrifikasyon ve teknolojik dönüşüm ile sera gazı emisyonlarını 2035’e kadar yüzde 35, 2053’e kadar yüzde 61 azaltabileceğini ortaya koydu.

COP30'DA SUNUM YAPILDI

İPM, Brezilya’nın Belem kentinde devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında, “Bugünden 2053’e: Türkiye Net Sıfır Emisyona Nasıl Ulaşabilir?” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, “Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2053’te Net Sıfıra Doğru” başlıklı raporun detayları paylaşıldı.

Raporda referans senaryo ve net sıfır senaryo olmak üzere iki farklı yol haritası çalışıldı. Mevcut politikalarla devam edilmesi durumunda, emisyonların 2035’te 655 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Net sıfır senaryosunda ise yaklaşık 370 milyon ton ile ciddi bir düşüş bekleniyor.

ELEKTRİK SEKTÖRÜ NET SIFIRDA KRİTİK ROL OYNUYOR

Sabancı Üniversitesi İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, net sıfır hedefinde en önemli rolün elektrik sektöründe olduğunu belirtti. 2035’te elektrik üretiminin yarısının güneş ve rüzgar enerjisinden sağlanacağını, 2053’te ise bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkacağını söyledi.

Şahin, fosil olmayan kaynakların toplam payının yüzde 90’ı aşacağını ve en etkili iki müdahalenin elektrifikasyon ve teknolojik dönüşüm olduğunu vurguladı.

KÖMÜRDEN ÇIKIŞ VE YATIRIM İHTİYACI

Raporda, 2035’e kadar her yıl 10 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi ile 9 gigavat batarya kapasitesi kurulması gerektiği belirtiliyor. Elektrik sektörü için 2035’e kadar yıllık yatırım ihtiyacı yaklaşık 8 milyar dolar olarak hesaplandı. Ulaşım sektöründe ise ithal yakıt tüketiminin azalması nedeniyle net maliyet negatif, yani ekonomik kazanç sağlanıyor.

SENARYOLARA GÖRE EMİSYON AZALTIMI

Referans senaryoda 2035’te emisyonların yüzde 12 artacağı öngörülüyor.

Net sıfır senaryosunda, 2021 zirve seviyesine göre yüzde 35 emisyon azaltımı mümkün.

2053’te emisyonların 223 milyon ton seviyesine düşmesi bekleniyor; 2021 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 61 azalma sağlanacak.

TÜRKİYE'NİN COP31 ADAYLIĞI VE İKLİM DİPLOMASİSİ

Şahin, Türkiye’nin gelecek yıl düzenlenecek COP31’e ev sahipliği adaylığı ile ilgili şunları söyledi:

Türkiye, büyük ve büyüyen bir ekonomi olarak iklim politikasında liderlik rolünü artırmalı.

COP31’e ev sahipliği, Türkiye’nin daha iddialı iklim politikaları benimsemesi ve sivil toplum ile iklim hareketinin etkisini artırması için fırsat yaratıyor.

Avustralya ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin adaylığı daha objektif değerlendirilmelidir.