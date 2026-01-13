Türkiye, kasım ayı cari işlemler dengesi açıklandı

- Türkiye'nin kasım ayı cari işlemler hesabı 3.996 milyon dolar açık verdi.
- Altın ve enerji hariç cari işlemler 2.132 milyon dolar fazla verdi.
- Dış ticaret açığı ise 6.385 milyon dolar oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı cari işlemler dengesini açıkladı:
"Kasım ayında cari işlemler hesabı 3.996 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.132 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.385 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir."
AYRINTILAR GELİYOR