Türkiye, kasım ayı cari işlemler dengesi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı cari işlemler dengesini açıkladı:

"Kasım ayında cari işlemler hesabı 3.996 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.132 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.385 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir."

AYRINTILAR GELİYOR