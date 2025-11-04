Türkiye limanlarına gelen sarı bayraklı yatlarda artış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kültür ve Turizm Bakanlığı portaline göre, Yabancı ve Türk bayraklı yatların toplamı 2024 yılında belirgin bir artış göstererek sektörde toparlanma sinyali verdi.

2022’de 361 olan yabancı ticari yat sayısı, 2023’te 307'ye gerilemişti. 2024’te ise yalnızca 4 ticari yabancı yat gelirken, özel yatlarda 529 giriş kaydedildi. Böylece yabancı yatların toplamı 533 oldu.

Özellikle İngiltere (179 özel), Yunanistan (4 özel) ve ABD (23 özel) kayıtları dikkat çekti.

Bu arada, yabancı bir ülkeden, başka bir ülkenin limanına giriş yapmakta olan yatlara "sarı bayraklı yat" deniyor.

TÜRK BAYRAKLI YATLAR İVME KAZANDI

Türk bayraklı yatlarda ise tablo daha güçlü bir artışa işaret ediyor. 2022’de 6 bin 043 ticari ve 3 bin 005 özel yat ile toplam 9 bin 048 giriş yapılmıştı. 2023’te bu sayı 4 bin 475’e gerilerken, 2024 yılında yeniden yükselişe geçerek toplam 593 yat giriş yaptı.

GENEL TOPLAMDA 2024 YÜKSELİŞİ

2023 yılında toplam 9 bin 999 olan sarı bayraklı yat sayısı, 2024'te 1.122 olarak kaydedildi. Yıl bazında düşüş görünse de bu sayı yılın ilk verilerini içeriyor ve sezonun ilerleyen dönemlerinde daha yüksek rakamların gelmesi bekleniyor.

EN FAZLA GİRİŞ İNGİLTERE’DEN

Üç yıllık tabloya göre Türkiye limanlarını en çok tercih eden ülke açık ara İngiltere oldu.

2022: 1.331 İngiliz yatı

2023: 2 bin 48 İngiliz yatı

2024: 179 İngiliz yatı

Her üç yılın toplam verileri değerlendirildiğinde İngiliz bayraklı yatların Türkiye’nin en yoğun misafirleri olduğu görülüyor.