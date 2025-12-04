Türkiye-Mısır ticaretini artırmak için Ro-Ro hattı canlandırılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizması 2. Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki ticareti destekleyecek bir Ro-Ro hattına yeniden işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışma yürütülmesi konusunda anlayış birliğine varıldı.

Bakanlıktan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip eş başkanlığında Kahire'de düzenlenen toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

TİCARET VE YATIRIM KONUŞULDU

Açıklamada, toplantıda iki ülke arasındaki ticaret, yatırımlar, gümrük iş birliği, sektörel konular ve karşılaşılan zorluklar dahil geniş bir gündemin ele alındığı belirtilerek, görüşmede öngörülebilir ticaret ve yatırım ortamının öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Toplantıda iki ülke ticaret hacminin 2028'e kadar 15 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi yönündeki ortak hedefin teyit edildiği bildirilen açıklamada, buna yönelik bazı önemli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulduğu bilgisi verildi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI DÜZENLENECEK

Son dönemde artan üst düzey temasların iki ülke arasındaki güven ortamını pekiştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu ay içerisinde gerçekleştirilecek Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 6. Ortak Komite Toplantısı'nın, anlaşmanın güncellenmesi ve modernize edilmesi için önemli bir fırsat sunacağına işaret edildi.

"İKİLİ TİCARETİMİZ GÜÇLÜ VE DENGELİ BİR YAPIYA SAHİPTİR"

Açıklamada, Türkiye ile Mısır'ın stratejik konumları ve güçlü ekonomik kapasiteleriyle bölgelerinin önde gelen ekonomileri olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Toplantıda, iki ülke firmalarının Mısır ile Afrika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde de ortak projeler geliştirmesi ve ikili ticareti destekleyecek bir Ro-Ro hattına yeniden işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışma yürütülmesi ile gelecek dönemde özellikle turizm, tarım, enerji, ilaç, otomotiv, sağlık, dijital teknolojiler ve inşaat gibi alanlarda iş birliklerinin çeşitlendirilmesi konusunda anlayış birliği sağlandı.

MISIR, AFRİKA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİNDEN

Türkiye'nin dinamik sanayisiyle bir G20 ekonomisi, Mısır'ın ise Afrika'nın en büyük ekonomilerinden ve bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: