Türkiye-Nijerya ekonomik iş birliği güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’nun Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen heyetler arası görüşmelere katıldıklarını açıkladı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin son yıllarda istikrarlı şekilde arttığını belirterek, bu ivmenin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik güçlü iradenin bir kez daha teyit edildiğini ifade etti.

TİCARET VE YATIRIMDA ORTAK HEDEF VURGUSU

Görüşmelerde, karşılıklı kazanıma dayalı, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik iş birliğinin önemine dikkat çekildiğini aktaran Bolat, Türkiye ile Nijerya arasındaki ekonomik ilişkilerin kurumsal yapılarla güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

JETCO KURULUYOR, MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Devlet Bakanı Enoh ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şu bilgileri paylaştı:

“Görüşmede, sanayi, ticaret, yatırım ve üretim alanlarında işbirliğimizi derinleştirecek başlıkları kapsamlı şekilde ele aldık. Görüşmeler neticesinde, Türkiye ile Nijerya arasında kurumsal ekonomik işbirliğini güçlendirecek Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) kurulmasına ilişkin ortak bildiri ile helal kalite altyapısına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştır.”

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Atılan adımların iki ülke iş dünyası için yeni fırsatlar oluşturacağına inandıklarını vurgulayan Bolat, Cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Bolat, ticaretin çeşitlendirilmesi, yatırımların artırılması ve özel sektörler arasındaki bağların güçlendirilmesine öncelik verileceğini belirterek, Türkiye’nin Nijerya ile ilişkilerini güvene dayalı, uzun vadeli ve stratejik ortaklık anlayışıyla sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.