Altın için yeni yıl sonu beklentisi: 7 bin 100 dolar

RBC Capital Markets’in (RBC) iyimser tahminine göre altının, 4. çeyreğin sonlarına doğru ons başına 5 bin 200 dolar seviyesine ulaşması bekleniyordu.

Küresel belirsizlikler ve doların genel zayıflığı bu süreci hızlandırdı. Bankaya göre, altının yükseliş hızı beklentilerini aştı.

Makroekonomik ortamın altın için büyük ölçüde olumlu olmaya devam ettiğini belirten RBC, ticaret gerilimleri, siyasi/jeopolitik istikrarsızlık ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin başlıca katalizörler olarak öne çıktığını kaydetti.

Merkez bankalarından veya yatırımcılardan gelen talepte bir düşüş görülmediğini belirten RBC, ETP varlıklarının fiyatla birlikte arttığına dikkat çekti.

YÜKSELİŞ, EYLÜL YA DA ARALIK AYINA KADAR SÜRECEK

Banka notunda "Tarihsel yükselişleri bir gösterge olarak kullanırsak, mevcut yükseliş (yaklaşık 844 gün) istisnai bir durum değil. Tarihsel ortalamalar, bu yükselişin bu yılın Eylül veya Aralık aylarına kadar uzayabileceğini gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

"ONS BAŞINA 7 BİN 100 DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR"

RBC'nin belirttiğine göre, eğer 2026 yılı 2025'te görülen yüzdesel artışları (yaklaşık 65) tekrarlarsa, bu trendin devam etmesi durumunda altının yıl sonuna kadar ons başına 7 bin 100 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.

RBC'nin notunda "Temel unsurların çoğu aynı ve daha da önemlisi, yatırımcılardan veya merkez bankaları gibi resmi sektörden birikim açısından bir tükenme hissi hala almıyoruz." denildi.

BANKAYA GÖRE ALTIN, YENİ BEKLENTİNİN DE ÜZERİNE ÇIKABİLİR

RBC, diğer varlık sınıfları için sınırlar mevcut olsa altının benzersiz doğasının mevcut değerlemelerin sert bir tavan noktasına ulaşmadığı anlamına geldiği sonucuna varıyor.

ETP varlıkları ile fiyat arasındaki korelasyonun yeniden kurulmasıyla birlikte, banka kendi yükseliş senaryolarında bile önemli bir yukarı yönlü risk görüyor.