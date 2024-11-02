Türkiye sağlık turizminde dünya sıralamasında yükseliyor

AA

Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki hizmet anlayışıyla çıtayı her geçen gün yükseltiyor.

Dr. Uygar Üstün, Türkiye'nin ABD ve Almanya gibi ülkelerin ardından sağlık turizminde önemli merkezlerden biri olarak öne çıktığını belirtti.

"TÜRKİYE, ZİRVEYİ ZORLUYOR"

Üstün, sağlık hizmetlerinde ileri teknoloji, geniş yelpazede tedavi imkanları ve cazip fiyatlarla Türkiye'nin sektörde zirveyi zorladığını ifade etti.

BAŞARININ BİLEŞENLERİ

Sağlık turizmindeki başarıyı sürdürülebilir kılmak için tanıtım faaliyetlerinin ve kalite odaklı hizmetlerin önemini vurgulayan Üstün, "Bu başarıyı elde etmek, kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikalarının birleşimidir." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ ESTETİKLE SINIRLI DEĞİL"

Üstün, Türkiye'de saç ekimi, onkoloji, organ nakli, kalp cerrahisi gibi birçok alanda tedavi olanakları sunulduğunu belirterek "Sağlık alanındaki bu başarılar Türkiye'yi sadece estetik operasyonlarla değil, ciddi tedavi süreçlerinde de tercih edilen bir merkez haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

"HASTA DENEYİMLERİNİN ÖNEMİ"

Sağlık turizminde Türkiye'nin tercih edilmesinde olumlu hasta deneyimlerinin ve tavsiyelerin etkili olduğunu aktaran Üstün, hastaların önemli bir oranının Türkiye'yi yakın çevresinden aldığı önerilerle seçtiğini belirterek, hastaların yüzde 73'e varan oranla Türkiye'yi tercih etmesinde tavsiyelerin etkili olduğu aktardı.