Türkiye savunma ve havacılık ihracatında tarihi rekor

Türkiye, savunma araçlarını yerli ve milli çözümlerle üretme aşamasını geçerek ihracatı da hızlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatında tarihi bir rekor kırıldığını duyurdu.

Görgün, savunma ve havacılık ihracatında yükselişin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

YÜZDE 30 İHRACAT ARTIŞI

Türk savunma ve havacılık ihracatı, ocak-kasım döneminde yüzde 30'luk rekor artışla 5 milyar 733 milyon dolardan 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı.

HER AY YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ

Görgün, "Her ay yeni bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Ocak-kasım dönemi toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemindeki 5,733 milyar dolar seviyesinden yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşmıştır. Kasım ayı ihracatımız, geçen yılın aynı döneminde 613,7 milyon dolar seviyesindeyken, yüzde 22 artışla 747 milyon dolara yükselmiştir. Bu ivmeyle birlikte sektörümüz, yalnızca kasım ayındaki artışla değil; yılın geneline ilişkin performansıyla da tarihi bir eşiği aşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Yalnızca 11 ayda gerçekleşen ihracat rakamlarımız tüm zamanların yıllık istatistiklerini geride bırakmıştır.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERDE İSTİKRARLI BÜYÜME

Bu performansla sektörümüz yüksek katma değerli ürünlerde istikrarlı büyümesini güçlendirmiş, ihracat hacmini genişletmiş, küresel pazarlardaki rekabet gücünü daha da pekiştirmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz uluslararası iş birliği faaliyetleri; firmalarımızın yalnızca belirli bir coğrafyaya değil, dünyanın hemen her bölgesine ihracat yapabilmesinin önünü açmıştır." dedi.

YENİ HEDEFLER

SSB olarak hedeflerinden bahseden Görgün, "İhracat yapan firma sayısını artırmak, KOBİ’lerimizi küresel tedarik zincirlerine entegre etmek, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir ihracat modeli oluşturmaktır. Bu başarıya katkı sunan tüm şirketlerimizi ve ekosistemimizin tüm paydaşlarını gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, savunma sanayiinde üreten, geliştiren ve ihraç eden güçlü bir ekosistemle yoluna kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

