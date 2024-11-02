Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk sıralarda

Haber Merkezi

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınında gıda üreminide aksamalar yaşanmıştı. Ardından etkisini artıran iklim değişikliği dünya üzerindeki hasatları ve verimi olumsuz etkiledi.

Yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye, kendi kendine yeterek tarımda üretmeye ve ihracatını artırarak diğer ülkelere umut olmaya devam etti.

Tarım sektörünün, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) kompozisyonu içerisinde reel olarak üretim istikrarlı bir artış yaşadı.

FAO VERİLERİNE GÖRE ÜST SIRALARDA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Türkiye'nin dünya bitkisel ürünler üretiminde, sebze üretiminde ve meyve üretiminde dünyada ilk 10'un içinde sırada.

"TÜRKİYE TARIM ÜRETİMİNDE AVRUPA'DA LİDER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık vurguladığı gibi Türkiye dünya tarımında ilk 10'da ve Avrupa tarımında ise lider konumunda.

Erdoğan, tarımsal verilerin, ülkede son 21 yılda nereden nereye geldiğini çok net ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye'nin Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içerisinde, fındık, incir, kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara birinci sırada bulunduğunu dile getirdi.

2024'TE 35 MİLYAR DOLARLIK TARIMSAL ÜRÜN İHRACATI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, da Türkiye'nin tarımsal üretim ihracatınının bu yılın sonu itibarıyla 35 milyar dolarlara yaklaşacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

"85 MİLYON VATANDAŞ VE 50 MİLYON TURİSTİN GIDA İNTİYACI KARŞILANIYOR"

Türkiye'nin tarımsal üretim alanındaki başarısını vurgulayan Yumaklı, Avrupa'da birinci, dünyada ise dokuzuncu sırada olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

Türkiye'nin 23,9 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı ile 85 milyonu aşan ülke nüfusu ve 50 milyona yaklaşan turistin gıda ihtiyacının karşılanmasının yanında ihracatta da bulunarak, tarımsal hasılada Avrupa'nın birinci tarım ülkesi olma özelliğini devam ettiriyor.

TÜM ZAMANLARIN ÜRETİM REKORU

Son 3 yılda, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, soya, pamuk, kuru soğan, kuru fasulye, yulaf, zeytin, elma, kiraz, armut, incir, Antep fıstığı, mandarin, limon, şeftali, muz, çilek, nar, erik, ceviz, ayva, badem, kivi, Trabzon hurması, domates, biber ve lahana üretimlerinde tüm zamanların üretim rekoru kırıldığını aktaran Yumaklı, "Ülkemizde uygulanan politikaların sonucunda, birim alandan elde edilen verimlilikte önemli artışlar sağlanmış ve toplam bitkisel üretim miktarımız artmıştır. 2002 yılında 98 milyon ton olan bitkisel üretim miktarı, 2023 yılında yüzde 39,5 artarak 136,9 milyon tona yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

2023 TARIM ÜRETİMİ VE İHRACATI

Türkiye 2023 yılında 212 ülke ve bölgeye, 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti. Son 22 yılda, tarla bitkileri üretimini yüzde 34 artışla 78 milyon tona, meyve üretimini yüzde 94 artışla 27,4 milyon tona, sebze üretimini yüzde 23 artışla 31,6 milyon tona taşındı. Sertifikalı tohum üretiminin 9 kat artışla 1,3 milyon tonu buldu, 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirildi. 2023'te 137 milyon ton bitkisel üretim miktarıyla, bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldı.

TÜRKİYE HANGİ ÜRÜNLE DÜNYADA KAÇINCI

Türkiye, fındık, kiraz, kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, ayva, keçiboynuzu üretimde dünyada 1'nci.

Türkiye, buğday unu ihracatında dünyada 1'inci.

Türkiye zeytin, zeytinyağı, kavun, karpuz, hıyar, pırasa, mandarin ve elma üretiminde dünyada 2'nci.

Türkiye, akarna ihracatında 2'nci.

Türkiye, kestane, ceviz, armut, mercimek, çilek, nohut, domates ve sebze üretiminde dünyada 4'üncü.

Türkiye, meyve üretiminde ve şeker pancarında dünyada 5'inci.

Türkiye, yaş üzümde 6'ncı sırada.

Türkiye, kütlü pamuk üretiminde dünyada 7'nci.

ÜRETİM MİKTARLARI

Buğday 20 milyon ton

Şekerpancarı 18 milyon ton

Domates 10 milyon ton

Arpa 7 milyon ton

Mısır 4,3 milyon ton

Üzüm 4 milyon ton

Elma 3,5 milyon ton

Ayçiçeği 1,32 milyon ton

Portakal 1,7 milyon ton

Mandalin 859 bin ton

Limon 787 bin ton

Fındık 665 bin ton

Nohut 531 bin ton

Kayısı 476 bin ton

Mercimek 448 bin ton

Kiraz 418 bin ton

Çilek 300 bin ton

Çay 261 bin ton

İncir 255 bin ton

Yerfıstığı 128 bin ton

Tütün 80 bin ton

























