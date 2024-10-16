Türkiye ve Çin kritik minerallerde birlikte çalışacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanında iş birliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti.

Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, konferansın marjında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua ile bir araya geldi.

MÜTABAKAT İMZALANDI

İki bakanın görüşmesinde, Türkiye ile Çin arasında "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

TÜRKİYE ÇİN ARASINDA ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Mutabakat zaptı, iki ülke arasında madencilik ve doğal kaynaklar alanında iş birliğinin kolaylaştırılması, Türkiye, Çin ve üçüncü ülkelerde kritik mineraller alanında iş birliği fırsatlarının belirlenmesi ve madencilik teknolojileri ile dijitalleşme alanlarında iş birliğinin teşvik edilmesini öngörüyor.

TEMASLARDA YENİ SAYFA

Bakan Bayraktar, Vang ile görüşmesinde Çin ile Türkiye arasındaki enerji iş birliğinin üst düzeyde geliştiğini, çok sayıda Çinli şirketin Türkiye'de yatırımları bulunduğunu, buna ilave olarak madencilik alanında da son bir yıldaki üst düzey temaslarla yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

ERDOĞAN VE CİNPİNG TEMMUZDA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, temmuzda Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi marjında yaptıkları görüşmede iki ülke arasında enerjinin yanında madencilikte de iş birliğinin geliştirilmesi yönünde irade ortaya koyduğunu aktaran Bayraktar, "Türkiye ve Çin'in doğal kaynaklar ve madencilik alanında imzaladığı bu mutabakat zaptının hukuki bir metin olarak madencilik alanındaki iş birliğini daha ileri götürmek için önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz." dedi.

TÜRKİYE'Yİ YATIRIM ÇAĞRISI

Bayraktar, dünyanın iklim değişikliği ile mücadelede başarılı olabilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için enerji dönüşümünün elzem olduğunu, bunun da yolunun bu dönüşüme katkı sağlayacak kritik madenlerin katma değerli olarak ekonomiye kazandırılmasından geçtiğini vurgulayarak, "Madenciliğin her alanında Çinli firmaları ülkemizde yatırım yapmaya, ülkemizdeki kaynakları birlikte aramaya, çıkarmaya ve ekonomiye kazandırmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

KRİTİK MADEN REZERVİ

Türkiye'nin yakın tarihte çok önemli bir nadir toprak elementi ve kritik maden rezervini keşfettiği hatırlatan Bayraktar, burada partner olarak birlikte çalışabilecek, bu teknolojiyi birlikte geliştirebilecek ülkeleri ve şirketleri aradıklarını ve bu konuda bir karar aşamasına gelmek üzere olduklarını kaydetti.

Bayraktar, milli maden şirketi Eti Maden'in bu konuda bazı Çinli şirketlerle görüşmeleri olduğunu, iki ülkenin bu konuda ortak hareket edebileceğini düşündüklerini, ancak bu konuda artık bir karar aşamasına gelindiğini ve dolayısıyla hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

KAZAN-KAZAN

Çinli Bakan Vang da madenciliğin Çin ile Türkiye arasında önemli iş birliği potansiyeli barındıran alanlardan biri olduğunu belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile iki ülke liderinin vardığı görüş birliği doğrultusunda madencilik alanında karşılıklı yarara ve kazan-kazan olgusuna dayalı gerçekçi iş birliğini geliştirmeye gayret göstereceklerini ifade etti.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ VE KRİTİK MİNERALLER

Bakan Bayraktar, Tiencin'deki Uluslararası Madencilik Konferansı'nın bakanlar oturumuna katılarak burada bir konuşma yaptı.

Konuşmasında enerji dönüşümünde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri ve bu süreçte kritik minerallerin önemine dikkati çeken Bayraktar, kritik minerallerin ülkelerin ulusal güvenliği ve ekonomik büyümesi için olduğu kadar küresel iklim hedeflerine ulaşılması açısından kilit önemde olduğunu vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılabilmesi için enerji dönüşümü açısından kritik önemdeki madenlere olan talebin 2040 yılına dek 4 kat artması gerektiğini belirttiğine işaret eden Bayraktar, başarılı bir enerji dönüşümü için bu alanda tutarlı, sorumlu ve akılcı politikalara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

"KRİTİK MİNERALLER UCUZ"

Kritik minerallerin ucuz ve erişilebilir olmasının önemini vurgulayan Bayraktar, "Ne yazık ki günümüzde çok sayıda kritik mineralde arz ve yatırım planları, güneş panelleri, rüzgar tribünleri ve elektrikli araçların giderek hızlanan gelişimi karşılayabilecek düzeyde değil. Meseleye bu açıdan baktığımızda bu alanda güçlü uluslararası ve bölgesel iş birliği büyük önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TACAKİSTAN'LA İŞ BİRLİĞİ

Bakan Bayraktar, konferans marjında ayrıca Zimbabve, Kongo ve Tacikistan'ın madencilikten sorumlu bakanlarıyla da görüştü, bu ülkelerle Türkiye arasında iş birliği olanaklarını ele aldı.