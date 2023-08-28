Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik iş birliği anlaşması gündemde Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ticaret ve ekonomik iş birlikleri artmaya devam ediyor. İki ülke arasındaki madencilik iş birliği anlaşmasının ardından şimdi de Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar Alkhorayef'le görüştü.

Bolat, konuya ilişkin olarak sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Bandar Alkhorayef ve heyetiyle bakanlıkta bir araya geldiklerini bildiren Bolat, önümüzdeki günlerde yeni bir anlaşmanın gündeme geleceğini bildirerek şu değerlendirmede bulundu:

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti ve özellikle imalat sektöründe karşılıklı yatırımlarımızı artırmak üzere güçlü bir plan hayata geçireceğiz. Bu kapsamda özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız.

"Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki projelerden daha fazla pay almaları çalışmaları sürüyor"

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Cidde ziyaretinin ardından inşa edilecek bu iş birliğiyle, Suudi Arabistan Ulusal Sanayi ve Madencilik Stratejisi ve "Suudi 2030 Vizyonu" çerçevesinde Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki projelerden daha fazla pay almaları hususunda ortak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.