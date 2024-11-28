AA

Çin şirketleri, Türkiye’ye ve dünyaya açılmak için girişim başlattı.

Türkiye Yatırım Ofisi ile Çin’in "Silikon Vadisi” olarak adlandırılan Congguansun Bilişim Vadisi arasında, karşılıklı yatırımların desteklenmesi ve teknoloji alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını öngören Stratejik İşbirliği Mutabakatı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat öncülüğündeki heyet, Çin'deki temasları kapsamında başkent Pekin'de, Congguansun'un bulunduğu Haydien ilçesinin yerel yönetimi ve bilişim kenti yetkilileriyle bir araya geldi.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ MUTABAKATI

Görüşmede taraflar, karşılıklı katma değerli yatırımların desteklenmesi, üst düzey ziyaretlerin artırılması, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile teknoloji alanında yatırım temalı etkinlikler düzenlenmesi gibi konuları içeren Stratejik İşbirliği Mutabakatı'na imza attı.

Başkan Yardımcısı Polat burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yatırım Ofisinin Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Türkiye’ye yatırım çekmek üzere yürüten bir kuruluş olduğunu ve Türkiye’nin yatırım ortamını uluslararası yatırımcılara tanıtmak, yabancı şirketlere Türkiye'deki yatırımlarında yol gösterici olmak ve ülkede daha iyi bir iş ve yatırım ortamının oluşturmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"TÜRKİYE, ÇİN'İN KÜRESELLEŞME STRATEJİSİNDE ÖNEMLİ BİR ÜS İŞLEVİ GÖREBİLİR"

Türkiye ile Çin arasında iş ve yatırımlar bakımından çok stratejik bir ilişki olduğunu ve Çin'in devlet politikası haline gelen küreselleşme stratejisinde önemli bir üs işlevi görebileceğine inandıklarını dile getiren Polat, "Türkiye, stratejik lokasyonuyla Avrupa’nın, Asya’nın, Orta Doğu’nun ve Kuzey Afrika’nın ortasında, ülke olarak 85 milyonluk nüfusu olsa da, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,3 milyar insana ulaşabilecek bir pazar konumunda bulunuyor." dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN 17. BÜYÜK EKONOMİSİ"

Türkiye'nin şu an dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğine işaret eden Polat, "Bunun yolunun, katma değeri yüksek, daha fazla Ar-Ge yapılan, inovatif yatırımlardan ve üretim şekillerinin uygulanmasından geçtiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Polat, imzalanan Stratejik İşbirliği Mutabakatı'nın, iki ülke arasında bu yöndeki iş birliğini daha ileriye götüreceğini umduklarını dile getirdi.

"ÇİN ŞİRKETLERİ TÜRKİYE'YE VE DÜNYAYA AÇILMAK İÇİN HEVESLİ"

Haydien Belediye Başkan Yardımcısı Yüe Li de, Türkiye’ye son ziyaretlerinde iş dünyasının yanı sıra, TÜBİTAK ve diğer bilim ve teknoloji kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, Çin şirketlerinin Türkiye’ye ve dünyaya açılmak için hevesli olduklarını vurguladı.

Yüe Li, Haydien’deki şirketleri Türkiye’de iş ve yatırım yapmaya teşvik edeceklerini ifade etti.

CONGGUANSUN BİLİŞİM VADİSİ

Çin Bilimler Akademisi (CAS) tarafından 1950'lerde bir teknoloji merkezi olarak kurulan Congguansun, 1980'lerde elektronik alanına yoğunlaştı. Bölge bugün, Çin’in önde gelen bilişim ve teknoloji şirketlerinin yanı sıra, aralarında Google, Intel, AMD, Oracle ve Sony'nin olduğu yabancı şirketler dahil 12 bin şirketin araştırma ve geliştirme (Ar-ge) merkezine ev sahipliği yapıyor.