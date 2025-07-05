Türkiye ve Yunanistan arasında karşılıklı turist transferi: Milyonlar gidip geldi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizm hareketliliği, 2024 yılında karşılıklı ziyaretlerle dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a ziyaretinde alınan kararın ardından geçiş yapılan kapıda vize uygulaması, turizmde canlılık yarattı.

Aradan geçen iki yılda, milyonlar Yunan adalarına akın etti.

1,5 MİLYON TÜRK YUNANİSTAN'A GİTTİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın açıklamalarına göre, 2024'te yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşı Yunanistan'ı ziyaret etti.

Bu ziyaretlerin büyük bir kısmı, özellikle Yunan adalarına yönelik kapıda vize uygulaması sayesinde gerçekleşti.

Öte yandan Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında da artış görüldü.

707 BİN YUNAN TÜRKİYE'YE GELDİ

2023'te 686 bin 480 olan bu rakam, 2024'te 707 bin 133'e yükseldi.

Türkler Yunan adalarını keşfederken, Yunanlılar da Türkiye'nin turistik bölgelerini ziyaret etti.

İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK PROTOKOL İMZALANDI

Bu gelişmeler, Türkiye ile Yunanistan arasında turizm iş birliğini derinleştirmek amacıyla 6'ıncı Ortak Turizm Komitesi Toplantısı Ankara'da düzenlendi.

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Anna Karamanli başkanlık yaptı.

Görüşmelerin sonucunda, ülke arasında iki turizm alanında iş birliğini desteklediğine yönelik bir protokol imzalandı.

İŞ BİRLİĞİ ÖNERİLERİ

Toplantıya Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri ile turizm sektörü temsilcileri, Yunanistan'dan ise Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ve çeşitli bakanlıklar katıldı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, kapıda vize verilmesinin yalnızca 10 ada ile sınırlandırılma potansiyelinin tam olarak kullanılamadığını belirtirken, kapsamının genişletilmesinin her iki ülke için büyük dayanıklılıklar elde edildiğini vurguladı.

Turizmin çeşitlendirilmesi adına kırsal turizm (agroturizm) ve deniz turizmi gibi alanlarda iş birliği önerildi.

GELİŞMELERİN OLASI ETKİLERİ MASAYA YATIRILDI

Alpaslan, bu tür girişimler sayesinde yerel ekonomilere katkı sağlanabileceğini ve alternatif turizmin karşılanabileceğini ifade etti.

Ayrıca, ortak sertifikasyon sistemlerinin geliştirilerek kalite standartlarının yükseltilmesi ve iki ülke arasında ortak rotalar ile uzun süreli seyahat etmeden seyahat etmek için cazibe yaratılabileceğini belirtti.

TURİZM HAREKETLİLİĞİNİ ARTIRMA FAALİYETLERİ

Turizm hareketliliğinin artması için ulaşım ağlarının genişlemesine dikkat eden Alpaslan, yeni seferlerin genişlemesi ve mevcut seferlerin turist konforunu yükselteceğini, ekonomik ve kültürel bağların güçleneceğini söyledi.

Değişen patlama ve dijitalleşme ekonomisi çalışanlarının eğitimine önem vermesini önererek, Türkiye'nin bu alandaki paylarını paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Özel sektör iş birliğinin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin kritik olduğu vurgulandı.