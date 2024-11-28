Türkiye'de 2023'te 3 bin 987 kişi biyoteknoloji faaliyetlerinde çalıştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'e ait Biyoteknoloji İstatistikleri'ni yayınladı.

Buna göre, biyoteknoloji faaliyetlerinde 2023 yılında 3 bin 987 kişi çalıştı.

Biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışanların yüzde 46,9'u erkek, yüzde 53,1'i kadın çalışanlardan oluştu.

Biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların yüzde 17'si doktora, yüzde 28'i yüksek lisans, yüzde 38,4'ü lisans, yüzde 6,6'sı yüksekokul ve yüzde 10,1'i lise ve altı eğitim düzeyine sahipti.

TAM ZAMAN EŞ DEĞERİ CİNSİNDEN ÇALIŞAN SAYISI

Tam zaman eşdeğeri cinsinden biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışan sayısı ise 2023 yılında 3 194 oldu. Tam zaman eş değeri cinsinden biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışan sayısı eğitim durumuna göre incelendiğinde, 520'sinin doktora, 924'ünün yüksek lisans, 1 202'sinin lisans, 221'inin yüksekokul, 327'sinin ise lise ve altı eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü.

BİYOTEKNOLOJİ FAALİYETLERİNDEN SATIR BAŞLARI

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı 687'ye yükseldi.

Girişimlerin en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik DNA/RNA oldu.

Biyoteknoloji uygulamalarında insan sağlığı ilk sırada yer aldı.

Piyasada biyoteknoloji ürünü bulunan girişimlerin sayısı 400'e ulaştı.

Biyoteknoloji Ar-Ge harcaması 2 milyar 493 milyon TL oldu.

Biyoteknoloji Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel sermayeye erişim oldu.