Rus Avtovaz'ın otomobil satışlarında büyük düşüş: Yüzde 26

Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya’da, tüm zorluklara rağmen ekonomik faaliyetler de aksamadan devam etmeye çalışıyor.

Avtovaz’ın Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Dmitriy Kostromin, şirketin 2025 performansına ilişkin, Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Lada" marka otomobillerin Rusya’daki yeni binek ve hafif ticari araç pazarındaki payının geçen yıl yüzde 24 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Kostromin, söz konusu oranı bu yıl yüzde 25’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

TOPLAM SATIŞ 338 BİN ADET OLDU

Şirketin toplam satışlarının 2025’te yüzde 26 gerilediğini aktaran Kostromin, “Toplam satışlarımız 338 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, devlet sözleşmelerini de içeriyor.” dedi.

İHRACAT ARTTI

Kostromin, şirketin ihracatının ise söz konusu dönemde yüzde 31 artarak 23 bine çıktığı bilgisini paylaştı.

Rusya’da durma noktasına gelen otomobil satışları, Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

2026'NIN ORTASINDA SATIŞLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Rusya Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle geçen yılın ikinci yarısından itibaren düşüş sürecine giren yeni otomobil satışlarında, bu yılın ikinci yarısında tekrar toparlanma bekleniyor.