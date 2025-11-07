Abone ol: Google News

Türkiye, doğalgaz keşfiyle enerji bağımsızlığına yol alıyor

Doğalgazda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. 2025 yılında Türkiye'de keşfedilen doğalgaz miktarı paylaşıldı.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 15:40
  • Türkiye, enerji bağımsızlığı hedefiyle doğalgaz keşiflerini artırdı.
  • 2025'te toplam 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi ve yıllık 1,5 milyar dolarlık ithalatın önüne geçildi.
  • Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim 9,5 milyon metreküpe çıkarılarak 4 milyondan fazla haneye yerli doğalgaz sağlanıyor.

Türkiye, kendi enerjisini kendi kaynaklarından elde etmek için yaptığı çalışmaların ışığında doğalgaz keşiflerini artırdı.

Bu doğrultuda Göktepe-3 kuyusunda yapılan 75 milyar metreküplük keşifle birlikte 2025 yılı içerisinde, güncel değeri 37 milyar dolar olan 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi.

Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretim 9,5 milyon metreküpe çıkarıldı.

4 MİLYONDAN FAZLA AİLENİN YILLIK HARCAMASINI KARŞILIYOR

Böylece 4 milyondan fazla hanenin yıllık ihtiyacını yerli doğalgazımız karşılıyor, yıllık 1,5 milyar dolarlık ithalatın önüne geçiliyor.

