Türkiye, doğalgaz keşfiyle enerji bağımsızlığına yol alıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, kendi enerjisini kendi kaynaklarından elde etmek için yaptığı çalışmaların ışığında doğalgaz keşiflerini artırdı.

Bu doğrultuda Göktepe-3 kuyusunda yapılan 75 milyar metreküplük keşifle birlikte 2025 yılı içerisinde, güncel değeri 37 milyar dolar olan 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi.

Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretim 9,5 milyon metreküpe çıkarıldı.

4 MİLYONDAN FAZLA AİLENİN YILLIK HARCAMASINI KARŞILIYOR

Böylece 4 milyondan fazla hanenin yıllık ihtiyacını yerli doğalgazımız karşılıyor, yıllık 1,5 milyar dolarlık ithalatın önüne geçiliyor.