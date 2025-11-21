Dünyada 13 çocuktan biri işçi! Türkiye’de çocuk işçiliği 3,5 kat azaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde dünyada ve Türkiye’deki çocuk işçiliğine, rakamlarla ve devreye aldığı farkındalık projesiyle dikkat çekti.

Yayınlanan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) verileri, dünya genelinde yaklaşık 138 milyon çocuğun hala tarlada, atölyede ya da sokakta çalıştığını gösteriyor.

AFRİKA, EN YÜKSEK ÇOCUK İŞÇİSİNE SAHİP

Afrika, yüzde 22 ile en yüksek çocuk işçiliği yaygınlığına sahip. Bunu, yüzde 8 ile ikinci sırada yer alan Kuzey Afrika ve Batı Asya izliyor.

2019 yılı verilerine göre Türkiye’de ise yaklaşık 720 bin çocuk işçi ekonomik faaliyette bulunuyor.

FARKINDALIK ÇALIŞMASI

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, “Küçük Eller İçin Büyük Gelecekler: Çocuk İşçiliğine Hayır adlı projemiz ile gıda ekosisteminin paydaşlarına ve kamuoyuna yönelik olarak 1 yıl boyunca farkındalığı artıracak çalışmalarda bulunacağız.” dedi.

TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUK İŞÇİLER, TARIMDA MEVSİMLİK İŞÇİLİK YAPIYOR

Projenin ortaklarından Çalışma Hayatı Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nurcan Önder ise Türkiye’de çocuk işçiliğiyle mücadelede mevsimlik tarım işçiliği alanında yapılan çalışmaların öneminin altını çizdi.

2000 yılından bu yana, çocuk işçiliği neredeyse yarı yarıya azaldı. Ancak mevcut ilerleme hızının düşük olması nedeniyle küresel açıdan 2025 yılı sonunda çocuk işçiliğini ortadan kaldırma hedefine ulaşılamadığı görülüyor.

EN YÜKSEK ÇOCUK İŞÇİ AFRİKA’DA, TÜRKİYE’DE DÜŞÜŞ VAR

Rakamlar en çok yoksulluk, eğitime erişim sorunları, göç ve mültecilik gibi faktörlerin ağırlıkta olduğu bölgelerde çocuk işçiliğinin yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Bu ülkelerin başında yüzde 48 ile Güney Sudan, yüzde 45 ile Etiyopya ve yüzde 42 ile Burkina Faso geliyor. ABD ve AB ülkelerinde de çocuk işçiliği yüzde 1’in altında.

Türkiye’de ise 720 bin çocuk işçi ekonomik faaliyette bulunuyor. Ülkemizde çocukların yüzde 30,8’i tarımda, yüzde 23,7’si sanayide, yüzde 45,5’i ise hizmet sektöründe çalışıyor. Bununla birlikte 2006 yılında çocuk işçiliğiyle mücadelede ILO tarafından “Örnek Ülke” seçilen Türkiye; 2024 yılında da “Rehber Ülke” statüsünü kazanmıştı. İstikrarlı yürütülen çalışmalar doğrultusunda 1994 yılında yüzde 15,2 olan çocuk işçiliği oranı, 2019 yılında yüzde 4,4’e düşürüldü.