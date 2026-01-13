Türkiye’de dijital dönüşümü güçlendirecek iş birliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mastercard ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye’de dijital dönüşümü güçlendirecek için önemli bir iş birliğine adım attı.

Mastercard Türkiye ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye’de fintek ve girişim ekosistemini küresel standartlara taşımak ve kamuda dijitalleşmeyi hızlandırmak amacıyla stratejik bir iş birliğine giriyor.

İş birliğinin çerçevesini belirleyen Mutabakat Zaptı (MoU), 2026-2027 dönemini kapsıyor.

FİNANSAL HİZMETLERDE DİJİTAL İNOVASYON HEDEFİ

Mastercard ve Türkiye’nin yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtan T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile finansal hizmetler sektöründe dijital inovasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. İş birliği kapsamında, ekosistemin gelişiminin desteklenmesi ve kamu hizmetlerinde yapay zekâ destekli teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için ortak çalışma alanları değerlendirilecek.

Anlaşma, Mastercard’ın küresel finansal kapsayıcılık ve inovasyon vizyonunu Türkiye’ye taşıyarak dijital ekonominin gelişimine ve yerli girişimlerin küresel entegrasyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

ÜST DÜZEY TEMASLAR VE İMZA TÖRENİ

İmza töreni, Mastercard’ın küresel stratejisine ve uzun vadeli büyüme önceliklerine yön veren Stratejik Büyümeden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jon Huntsman’ın Türkiye ziyareti kapsamında, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nde gerçekleştirildi. Huntsman, ziyaret süresince YASED, DEİK ve ekosistemin önde gelen paydaşlarıyla bir araya gelerek Türkiye’nin yatırım ortamı, dijital dönüşüm vizyonu ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline ilişkin temaslarda bulundu.

YERLİ GİRİŞİMLER İÇİN KÜRESEL AÇILIM

İş birliği, Mastercard’ın küresel teknoloji birikimi ve geniş yatırımcı ağı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin stratejik rehberliğini bir araya getiriyor. Anlaşma çerçevesinde, Mastercard’ın ödüllü start-up programı Lighthouse başta olmak üzere, fintek ekosisteminin geliştirilmesine yönelik geniş tabanlı inisiyatiflerin değerlendirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Türk girişimlerinin ölçeklenmesinin hızlandırılması, yurt dışı açılımlarının desteklenmesi, küresel yatırımcılarla buluşturulması ve yapay zekâ, siber güvenlik ile dijitalleşme odaklı eğitim ve oturumlarla yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

KAMUDA DİJİTALLEŞME VE FİNANSAL KAPSAYICILIK

Mutabakat zaptına göre iş birliği yalnızca girişim ekosistemiyle sınırlı kalmayacak. Taraflar, kamu hizmetleri ve ticari sektörlerde dijital ödeme teknolojilerinin benimsenmesini artıracak ortak projeleri de değerlendirecek. Bu süreçte finansal kapsayıcılığın güçlendirilmesi ve vatandaş refahını artıracak yapay zekâ ve dijital teknolojilerin kullanımı öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

“TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNA SOMUT KATKI”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin güçlü dijital altyapısı, girişimci iş kültürü ve teknoloji ekosistemiyle Avrupa’nın önde gelen inovasyon merkezlerinden biri hâline geldiğini vurguladı. Dağlıoğlu, Mastercard ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin, teknoloji girişimlerinin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu hızlandırarak 2028 Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi’ne de önemli katkı sunacağını ifade etti.

“TÜRKİYE, KÜRESEL DİJİTAL ETKİ YARATABİLEN STRATEJİK BİR MERKEZ”

Jon Huntsman ise Türkiye’nin gelişmiş dijital altyapısı, dinamik fintek ekosistemi ve stratejik konumuyla Mastercard’ın küresel büyüme ve inovasyon stratejisinde kilit bir rol üstlendiğini belirtti. Huntsman, iş birliği sayesinde Türkiye’de geliştirilen yenilikçi çözümlerin Mastercard’ın küresel ağına entegre edilerek uluslararası pazarlarda ölçeklenmesinin hedeflendiğini söyledi.

“BÖLGESEL FİNTEK ÜSSÜ OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM”

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı da mutabakatın, Türkiye’nin dijital ekonomisine ve girişimcilik potansiyeline duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, bu stratejik ortaklığın Türkiye’yi bölgesel bir teknoloji ve fintek üssü hâline getirme hedefine güçlü katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde detayları netleşecek ortak projelerle, Türkiye’nin finansal teknolojiler alanındaki inovasyon hızının artırılması, yerli girişimlerin küresel başarı hikâyeleri yazması ve kamu ile özel sektörde dijital çözümlerin somut uygulamalara dönüşmesi hedefleniyor.