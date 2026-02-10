Türkiye'de korunan alanlara, Giresun ve Tokat'tan tabiat parkları eklendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun'daki bir alan "tabiat parkı", Tokat'taki bir alan da "tabiat anıtı" ilan edildi.

Her iki alan da bulundukları bölge açısından büyük önem taşıyor,

Ulusal düzeyde öneme sahip bu müstesna alanların korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

692 ALAN KORUNUYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yürütülen bu çalışmalarla birlikte Türkiye'deki korunan alan sayısı 692'ye çıktı.

Buna göre, taşıdığı doğal kaynak değerleri ve rekreasyon potansiyeliyle öne çıkan Giresun'un Bulancak ilçesinde yer alan 17,83 hektarlık alan, "Yedimeşe Tabiat Parkı" olarak belirlendi.

"Tokat'ın peri bacaları" olarak bilinen Niksar ilçesindeki alan da "Dilimkayalar Tabiat Anıtı" adıyla tabiat anıtı statüsünde koruma altına alındı.

"İKİ ALAN BÖLGE AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin de korunan alanların, sahip oldukları doğal ve kültürel değerlerle birlikte muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirtti.

Bu doğrultuda yeni korunan alanları belirlemeyi sürdürdüklerini ifade eden Çokçetin, Yedimeşe Tabiat Parkı'nın yeşilin her tonuna hakim coğrafyada yer aldığını, Dilimkayalar Tabiat Anıtı'nın da peri bacalarını andıran yapısıyla estetik bir görünüme sahip olduğunu söyledi.



