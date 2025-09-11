Türkiye'de motosiklet sayısı artıyor

Türkiye'de son üç yılda satılan motosiklet sayısı son 30 yılın toplamından daha fazla oldu.
2022-2025 yılları arasında 3 milyon motosiklet satıldı. 2025 ocak-temmuz ayları arasında ise 526 bin 956 motosiklet satışı gerçekleşti.
Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin (MDTED) verdiği bilgilere göre; 50 cc ve 4 kW altındaki elektrikli motosiklette B sınıf ehliyetle kullanılıyor, zorunlu trafik sigortası ve MTV yok.
Türkiye'de bulunan toplam 6 milyon motosikletin en fazlası İstanbul’da yer alıyor.
MOTOSİKLET KULLANIMINI ARTIRAN NEDENLER
Motosiklet kullanımını artıran başlıca nedenler:
-Büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu
-Düşük yakıt tüketimi
-Kolay park imkanı
-Zaman tasarrufu sağlaması