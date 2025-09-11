Türkiye'de motosiklet sayısı artıyor

Türkiye'de son üç yılda satılan motosiklet sayısı son 30 yılın toplamından daha fazla oldu.

2022-2025 yılları arasında 3 milyon motosiklet satıldı. 2025 ocak-temmuz ayları arasında ise 526 bin 956 motosiklet satışı gerçekleşti.

Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin (MDTED) verdiği bilgilere göre; 50 cc ve 4 kW altındaki elektrikli motosiklette B sınıf ehliyetle kullanılıyor, zorunlu trafik sigortası ve MTV yok.

Türkiye'de bulunan toplam 6 milyon motosikletin en fazlası İstanbul’da yer alıyor.

MOTOSİKLET KULLANIMINI ARTIRAN NEDENLER

Motosiklet kullanımını artıran başlıca nedenler:

-Büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu

-Düşük yakıt tüketimi

-Kolay park imkanı

-Zaman tasarrufu sağlaması