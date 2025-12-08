İstanbul, Take Off Girişim Zirvesi için gün sayıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Fuar Merkezinde 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek zirve, TEKNOFEST çatısı altında; T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde yürütülen bölgenin en kapsamlı inovasyon ve girişimcilik platformu olarak konumlanıyor.

Zirve öncesinde 8 Aralık’ta düzenlenen bilgilendirme toplantısında Take Off Girişim Zirvesi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Teknoloji Girişimciliği Daire Başkanı Kadir Dikili ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Danışmanı Ahmet Cüneyt Selçuk katıldı.

Toplantıda 2025 yılına ilişkin yenilikler, küresel katılımın kapsamı ve bu yıl hayata geçirilen iş birlikleri paylaşıldı.

2018’DEN BUGÜNE KÜRESEL BİR İNOVASYON MERKEZİ

2018 yılında kapalı bir yan etkinlik olarak başlayan Take Off, bugün küresel yatırım fonlarından kurumsal inovasyon ekiplerine, devlet temsilcilerinden uluslararası girişimcilik topluluklarına kadar geniş bir paydaş grubunu aynı çatı altında buluşturan güçlü bir inovasyon merkezi haline geldi.

Bugüne kadar 100’ü aşkın ülkeden yüzlerce girişimi ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayan platform, girişimlere global sahnede yer alma fırsatları sunmaya devam ediyor. 2018'den bu yana yaklaşık bin girişim Take Off programlarından faydalanırken, platform toplamda 1,8 milyon dolar tutarında ödül ve yatırım imkanı sağladı.

Yıl içine yayılan temaslar, ülke pavilyonları, ortak projeler ve stratejik iş birlikleriyle Take Off, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçerek sürdürülebilir bir inovasyon ağına dönüşmüş durumda.

2025’TE REKOR KATILIM: 40 ÜLKEDEN 500+ GİRİŞİM

Bu yılki zirve, uluslararası katılım açısından da dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşecek buluşmada 40 ülkeden 500'ü aşkın girişim, 260’tan fazla yatırımcı, 85 partner ve 12 sponsor kurum yer alacak. İspanya, Bangladeş, Kuzey Makedonya ve Özbekistan gibi ülkeler, oluşturdukları pavilyonlarla kendi ekosistemlerinin öne çıkan startuplarını İstanbul’a taşıyarak zirveye güçlü bir uluslararası boyut kazandıracak.

YENİ DÖNEMİN İŞ BİRLİĞİ MODELİ: EXECUTİVE LOUNGE

Artan girişim ve kurum sayısı doğrultusunda bu yıl ilk kez hayata geçirilen “Executive Lounge”, katılımcıların daha verimli, odaklı ve hedefli iş birliği görüşmeleri yapabileceği özel bir alan olarak dikkat çekiyor.

Bu yeni model, 2024 yılında Investor Lounge ve kurumsal stantlarda gerçekleştirilen 557 planlı görüşmenin ardından geliştirildi ve 2025’te çok daha yoğun bir etkileşim için kapılarını açıyor.

TEKNOLOJİNİN GELECEĞİNE YÖN VEREN ZENGİN İÇERİK PROGRAMI

Zirvenin içerik programı, teknoloji dünyasının en kritik başlıklarına odaklanan kapsamlı oturumlarla şekilleniyor. Ana sahnede üretken yapay zekâ, derin teknoloji, fintech, küresel yatırım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi geleceği şekillendiren alanlarda ilham verici içerikler yer alacak.

Ziyaretçiler, seçilmiş girişim sunumlarını izleyebilecek, interaktif deneyim alanlarında teknoloji odaklı uygulamalara katılabilecek ve genç yeteneklere yönelik özel eğitim programlarından yararlanabilecek.

DÜNYA VE TÜRKİYE’NİN LİDER İSİMLERİ İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

Bu yılın öne çıkan konuşmacıları arasında T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanındaki global çalışmalarıyla tanınan Steve Nouri, Turkcell CEO’su Dr. Ali Taha Koç, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, Xatoms’un kurucusu Diana Virgovıcova, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov, Uber Türkiye Genel Müdürü Ludovic Georges, A+ Next Center’dan Alex Jin ve Monster Bilgisayar’dan İlhan Yılmaz bulunuyor.