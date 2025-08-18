Vatandaşların sosyoekonomik seviyesine göre gelir dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerinin derlendiği sosyoekonomik seviye verilerini açıkladı.

Sosyoekonomik seviye gruplarına göre; Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 1,1'i en üst seviyede, yüzde 11,0'ı üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede yer aldı.

SOSYAL VE EKONOMİK STATÜBİRLİKTE ELE ALINDI

Sosyoekonomik seviye (SES), hanehalklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlanıyor. Sosyoekonomik seviye, hanehalkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplanıyor..

ANKARA

İllere göre incelendiğinde; Ankara'daki hanehalklarının yüzde 2,5'inin en üst seviyede, yüzde 16,5'inin üst seviyede, yüzde 20'sinin üst altı seviyede, yüzde 17,5'inin üst orta seviyede, yüzde 17,4'ünün alt orta seviyede, yüzde 14'ünün alt seviyede, yüzde 12,2'sinin ise en alt seviyede yer aldığı görüldü.

İSTANBUL

İstanbul'daki hanehalklarının sosyoekonomik seviye gruplarına göre dağılımına bakıldığında; yüzde 2,4'ünün en üst seviyede, yüzde 16,4'ünün üst seviyede, yüzde 19,0'ının üst altı seviyede, yüzde 18,6'sının üst orta seviyede, yüzde 17,2'sinin alt orta seviyede, yüzde 13,8'inin alt seviyede, yüzde 12,6'sının en alt seviyede bulunduğu görüldü.

İZMİR

İzmir'deki hanehalklarının ise yüzde 1,2'si en üst seviyede, yüzde 12,4'ü üst seviyede, yüzde 17,6'sı üst altı seviyede, yüzde 18,8'i üst orta seviyede, yüzde 17,8'i alt orta seviyede, yüzde 17,1'i alt seviyede, yüzde 15'i en alt seviyede yer aldı.

EN ÜST SEVİYE İL: İSTANBUL

En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının yüzde 28,6'sı İstanbul'da yer aldı.

İl düzeyinde en üst ve üst sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller yüzde 28,6 ile İstanbul, yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya oldu.

EN ÜST İLÇE: ÇANKAYA

En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının yüzde 4,1'i Çankaya'da yer aldı.

İlçe düzeyinde en üst ve üst sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul), yüzde1,9 ile Yenimahalle (Ankara) oldu.

SOSYOEKONOMİK SEVİYESİ EN YÜKSEK İLÇE ÇANKAYA OLDU

İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) ilçeleri oldu.

Skoru en düşük yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) ilçeleri oldu.