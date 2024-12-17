Türkiye'nin 2023 yılı satın alma paritesi açıklandı

AA

Satın alma gücü paritesi (SGP) farklı bölgelerdeki fiyatları ölçmek için kullanılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün 2023 yılına ilişkin satın alma gücü paritesi haber bültenini yayımladı.

2024 Haziran'da Avrupa Birliği (AB) İstatistik Dairesi tarafından açıklanan Satınalma Gücü Paritesi kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) endeksi 2023 yılı geçici sonuçlarına göre, 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 73 olmuştu.

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