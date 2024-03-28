Türkiye'nin açık iş oranları Eurostat'ta yayınlanıyor İŞKUR'un hesaplayarak açıkladığı istihdam beklentisi verisi, uluslararası bir kurum tarafından paylaşılmaya başlandı.

AA

Açık iş oranı, bir ülkede faaliyet gösteren iş yerlerinin ilgili dönem itibarıyla ihtiyaç duyduğu iş gücünün boyutunu açıklayan bir ekonomik gösterge. Veri öte yandan, istihdam artışı beklentisine de ışık tutuyor.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), İŞKUR'un üçer aylık dönemlerle yılda dört kez paylaştığı "Açık İş İstatistikleri Araştırması"nın sonuçlarını web sitesinde yayınlamaya başladı.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, kurumun "Açık İş İstatistikleri Araştırması"nı 2014 yılından itibaren düzenli olarak yaptığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

Eurostat tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, İŞKUR'un sunduğu açık iş oranları sektörel olarak 'https://ec.europa.eu/eurostat' web adresinden yayınlanmaya başlandı. Bu hem İŞKUR'un hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Eurostat tarafından uluslararası düzeyde yayınlanan ilk araştırma verisi oldu.

"İş gücü talebine ilişkin önemli göstergelerden biri"

Açık iş oranının ülkelerin önemli ekonomik göstergeleri arasında yer aldığının vurgulandığı açıklamada, ayrıca şu bilgiler kaydedildi:

Açık iş oranı, bir ülkede faaliyet gösteren iş yerlerinin ilgili dönem itibarıyla ihtiyaç duyduğu iş gücünün boyutunu açıklayan ve potansiyel istihdam artış beklentisini ortaya koyan oldukça önemli bir ekonomik gösterge olarak kabul ediliyor. İş gücü piyasasının arz tarafına ilişkin hesaplamalarda işsizlik oranı, istihdam ve iş gücüne katılım oranı gibi veriler kullanılıyorken, iş gücü piyasasının talep tarafına ilişkin açık iş oranı önemli gösterge sayılıyor."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)