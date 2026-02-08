Türkiye'nin altın üretimi 25 yılda 20 kat arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin altın üretimi, son 25 yılda dikkat çekici bir artış kaydetti.

2001 yılında 1,4 ton seviyesinde olan üretim, 2020’de 42 tonla tarihi zirvesine ulaştı.

2025 yılında ise üretim 28,4 ton olarak gerçekleşti.

Altın Madencileri Derneği verilerine göre, özellikle 2010 sonrasında devreye alınan yeni maden sahaları ve teknolojik yatırımlar üretimde ivmelenmeyi beraberinde getirdi.

2013 yılında 33,5 ton olan üretim, küresel talebin arttığı pandemi döneminde yeniden yükselerek, Türkiye’yi Avrupa’nın önde gelen altın üreticileri arasına taşıdı.

BÖLGESEL MERKEZ HEDEFİ GÜÇLENİYOR

Uzmanlar, dünya genelinde altına yönelik artan talebin Türkiye için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekiyor. Yer altı kaynaklarının daha etkin kullanılması, üretim kapasitesinin artırılması ve mevcut rafineri ile kuyumculuk altyapısının güçlendirilmesi halinde Türkiye’nin bölgede altın işleme ve ticaret merkezi konumuna yükselebileceği değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri, üretimdeki dalgalanmalara rağmen uzun vadeli stratejik adımların Türkiye’yi altın piyasasında daha güçlü ve sürdürülebilir bir oyuncu hâline getireceği görüşünde birleşiyor.