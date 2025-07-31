Türkiye’nin dev enerji şirketi satılıyor: İşte, yeni sahipleri

İstanbul merkezli enerji yönetim platformu olarak faaliyet gösteren SmartPulse satışa çıktı. İspanya, Portekiz, İrlanda, Bulgaristan ve Hırvatistan gibi ülkelere de hizmet veren enerji devinin bu kararı sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Japon teknoloji devi Toshiba’nın enerji teknolojileri kolu Toshiba Energy Systems & Solutions (Toshiba ESS)’den 2023 yılında 18 milyon dolarlık bir yatırım alarak dikkatleri üzerine çeken şirket çoğunluk hisselerini Norveç merkezli enerji devine satmaya hazırlanıyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Avrupa Birliği ve Japonya’da 20 ofisi bulunan Volue, Türkiye pazarına güçlü bir atmak için SmartPulse’un çoğunluk hissesini devralmak için anlaşma masasına oturdu.

ÇOĞUNLUK HİSSELER NORVEÇLİLERİN OLUYOR

Söz konusu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Oslo merkezli Volue, SmartPulse’un ana hissedarı olacak ve şirketin yönetiminde söz sahibi olacak.

Bu adım, Volue’nin Türkiye’deki temiz enerji ve dijital enerji yönetimi alanındaki yatırımlarını hızlandırması bekleniyor.