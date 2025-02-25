Türkiye'nin elektrik İhtiyacının yüzde 60'ı artık yenilenebilir enerjiden

AA & Ensonhaber

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü bu dönemde 116 bin 605 megavata yükseldi.

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılması için yerli kaynak kullanımına ağırlık veren Türkiye'nin elektrik üretim portföyünde önemli yer tutan temiz enerji kaynakları, bu kapasitenin yaklaşık 70 bin megavatını oluşturdu.

Türkiye'nin 7 bölgesinde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının santral sayısı ise 33 bin 671 olarak hesaplandı.

Ülkenin artan nüfusu, sanayisini daha da büyütme çabaları ile sürekli yükselen enerji ihtiyacının karşılanması, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığın azaltılması politikaları kapsamında özellikle rüzgar ve güneş enerjisi gibi yatırımlara hız verildi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 23 Şubat itibarıyla toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 60'ına ulaştı.

GÜNEŞ SANTRALİ SAYISI 32 BİNİ GEÇTİ

Güneş enerjisi kurulu gücü bu dönemde 20 bin 416 megavat olarak belirlenirken, bunun 18 bin 409 megavatını lisanssız santraller, 2 bin 8 megavatını ise lisanslı santraller teşkil etti.

Bu dönemde, güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 17,5'e, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki payı ise yaklaşık yüzde 30'a ulaştı.

Güneş enerjisinde bu dönemde elektrik üretimi yapan santral sayısı ise 32 bin 83 olarak hesaplandı.

Rüzgar enerjisinde bu dönemde kurulu güç 13 bin 46 megavata, santral sayısı ise 378'e ulaştı. Rüzgar enerjisi toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 11'ini oluşturdu. Bu kaynağın yenilenebilir enerji içindeki payı ise yüzde 18,7 olarak kayıtlara geçti. Rüzgar enerjisi kapasitesinde lisanslı santrallerin sayısı 287 olurken, lisanssız santrallerin sayısı 89'a ulaştı.

EN BÜYÜK KAPASİTE HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE

Hidroelektrik kurulu gücünü akarsu ve barajlı santrallerin oluşturduğu bu kapasite 23 Şubat itibarıyla 32 bin 203 megavata ulaştı. Hidroelektrik enerjisi, toplam kurulu gücün yüzde 27'sini, toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün ise toplam yüzde 46'sını oluşturdu.

Bu kaynaktaki santral sayısı akarsu santralleri için 617, barajlı santraller için 147 olarak kayıtlara geçti.

Toplam yenilenebilir enerjinin diğer kaynaklarını ise jeotermal ve biyokütle kaynakları oluşturdu. Jeotermal enerji kapasitesi bu dönemde 1734 megavat, biyokütle kapasitesi ise 2 bin 123 megavat olarak hesaplandı. Santral sayısı ise sırasıyla jeotermal için 66, biyokütle için 380 olarak kayıtlara geçti.

Yenilenebilir enerji kaynakları kapasite ve santral sayısı ise şöyle: