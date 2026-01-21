Tüketici Hakem Heyetlerine 12,4 milyar TL'lik başvuru yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 907 bin 515 başvuru yapıldığını belirterek, bu başvurulardan 849 bin 143’ünün karara bağlandığını aktardı.

Tüketici Hakem Heyetlerine 2025’te 907 bin başvurunun 849 bini sonuçlandırıldı, 12,4 milyar TL’lik uyuşmazlık yargıya taşınmadan çözüldü. Başvuruların yüzde 72’si e-Devlet üzerinden yapıldı.

YARGIYA GİTMEDEN ÇÖZÜM SAĞLANDI

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetleri, 2025 yılında tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında yaşanan uyuşmazlıklarda önemli bir rol üstlendi. Yıl boyunca toplam 907 bin 515 başvuru alınırken, bu başvuruların 849 bin 143’ü karara bağlandı.

Karara bağlanan uyuşmazlıkların toplam parasal değeri yaklaşık 12,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece tüketici uyuşmazlıkları, büyük ölçüde yargıya intikal etmeden çözüme kavuşturuldu.

BAŞVURULARDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Verilere göre, 2024 yılına kıyasla 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurular yüzde 20 oranında arttı. Ticaret Bakanlığı, bu artışın tüketicilerin hak arama bilincinin güçlenmesinden ve başvuru süreçlerinin dijitalleşmesinden kaynaklandığını belirtti.

Bugüne kadar ise yaklaşık 19 milyon tüketici uyuşmazlığı, Tüketici Hakem Heyetleri tarafından yargıya taşınmadan karara bağlandı.

ELEKTRONİK BAŞVURU ÖN PLANDA

2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 72’si e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Tüketiciler, e-Devlet’te yer alan Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde iletti.

Bu veriler, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından açık ara tercih edildiğini ortaya koydu.

BAŞVURULARIN YÜZDE 58’İ ERKEK TÜKETİCİLERDEN

Cinsiyet dağılımına bakıldığında, 2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 58’i erkek, yüzde 42’si kadın tüketiciler tarafından yapıldı.

EN FAZLA BAŞVURU 30-40 YAŞ ARALIĞINDAN

Yaş gruplarına göre dağılımda ise en fazla başvurunun yüzde 32 oranıyla 30-40 yaş aralığındaki tüketicilerden geldiği görüldü.

En az başvuru ise yüzde 3 oranıyla 65 yaş üzeri tüketiciler tarafından yapıldı.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL’DAN

2025 yılı içerisinde Tüketici Hakem Heyetlerine en fazla başvurunun yapıldığı il İstanbul oldu. İstanbul’u Ankara ve İzmir izledi.

Başvuru sayısına göre ilk 5 il şöyle sıralandı:

İstanbul: 235.253

Ankara: 100.958

İzmir: 60.722

Bursa: 33.581

Antalya: 28.045

En az başvurunun yapıldığı il ise Ardahan oldu. Ardahan’da yıl boyunca 561 başvuru kayda geçti.

İL VE İLÇE HAKEM HEYETLERİNDE REKOR BAŞVURULAR

İl Tüketici Hakem Heyetleri arasında en fazla başvuru İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapılırken, bu sayı 24 bin 506 olarak gerçekleşti.

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri arasında ise en fazla başvuruyu Ankara Yenimahalle İlçe Tüketici Hakem Heyeti aldı. Yenimahalle’ye yapılan başvuru sayısı 14 bin 13 oldu.