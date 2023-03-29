Türkiye'nin elektrik kurulu gücü artıyor Enerji üretimi, ülkelerin dış ticaretinden enflasyonuna kadar elini kuvvetlendiren bir alan. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü de yapılan yatırımlarla artmaya devam ediyor.

AA

Toplam kurulu gücün yüzde 65'i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Yüzde 54,5’lik kısmı da sadece yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor.

"Son 10 yılda kayda değer artış yaşandı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, dün katıldığı bir programda Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün son 10 yılda kayda değer artış gösterdiğini belirterek, 2001’de 28 bin megavat olan kurulu gücün, 104 bin megavata ulaştığını iletmişti.

Yüzde 65’i yenilenebilir enerjiden

Kurulu gücün yüzde 65’i yerli ve yenilenebilir enerjiden oluşuyor.

3 bin 732 megavattan 104 bin megavata yükseliş

Bugün paylaşılan grafiği göre de 1975'te 3 bin 732 megavat kurulu gücün 104 bin megavata ulaştığı görülüyor.

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