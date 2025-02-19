Türkiye'nin en 'ballı' şehri Ordu oldu

DHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı bal üretimine ilişkin verileri açıklandı.
Listenin zirvesinde 13 bin 1 ton bal üretimiyle Ordu yer aldı.
Ordu’yu 11 bin 582 ton ile Adana, 7 bin 31 ton ile Muğla, 4 bin 3 ton ile de Sivas izledi.
İlk 10’da yer alan diğer iller sırasıyla 3 bin 48 tonla Siirt, 2 bin 998 tonla Aydın, 2 bin 884 tonla İzmir, 2 bin 459 tonla Diyarbakır, 2 bin 420 tonla Şanlıurfa, 2 bin 291 ton ile de Çanakkale oldu.
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK BAL ÜRETEN ŞEHİRLERİ
1- Ordu: 13 bin 1 ton
2- Adana: 11 bin 582 ton
3- Muğla: 7 bin 31 ton
4- Sivas: 4 bin 3 ton
5- Siirt: 3 bin 48 ton
6- Aydın: 2 bin 998 ton
7- İzmir: 2 bin 884 ton
8- Diyarbakır: 2 bin 459 ton
9- Şanlıurfa: 2 bin 420 ton
10- Çanakkale: 2 bin 291 ton
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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