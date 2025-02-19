Türkiye'nin en 'ballı' şehri Ordu oldu

DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı bal üretimine ilişkin verileri açıklandı.

Listenin zirvesinde 13 bin 1 ton bal üretimiyle Ordu yer aldı.

Ordu’yu 11 bin 582 ton ile Adana, 7 bin 31 ton ile Muğla, 4 bin 3 ton ile de Sivas izledi.

İlk 10’da yer alan diğer iller sırasıyla 3 bin 48 tonla Siirt, 2 bin 998 tonla Aydın, 2 bin 884 tonla İzmir, 2 bin 459 tonla Diyarbakır, 2 bin 420 tonla Şanlıurfa, 2 bin 291 ton ile de Çanakkale oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK BAL ÜRETEN ŞEHİRLERİ

1- Ordu: 13 bin 1 ton

2- Adana: 11 bin 582 ton

3- Muğla: 7 bin 31 ton

4- Sivas: 4 bin 3 ton

5- Siirt: 3 bin 48 ton

6- Aydın: 2 bin 998 ton

7- İzmir: 2 bin 884 ton

8- Diyarbakır: 2 bin 459 ton

9- Şanlıurfa: 2 bin 420 ton

10- Çanakkale: 2 bin 291 ton