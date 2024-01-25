Türkiye’nin en büyük rüzgar santrali Manisa Soma'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji yatırımlarda kendisinden söz ettiren projelere dikkat çekiyor.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerjideki önemli projeleri sosyal medya hesaplarından yayınlamaya devam ediyor.

Bakanlık, Türkiye’nin en büyük rüzgar santralinin Soma GES olduğunu açıkladı.

Manisa'da bulunan Soma Rüzgar santralinin kurulu gücü 288 MW, karbon salınımına katkısı yıllık 560 bin ton, türbin sayısı 181 adet ve yıllık elektrik üretimi ise 900 milyon KWH olarak belirtildi.

Bakanlık, güneş enerjisi yatırımları için de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni örnek olarak tanıtmıştı.

Güneş enerjisinde en büyük santral Türkiye'de

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali konumunda bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)