Türkiye'nin en pahalı bölgesi: İstanbul

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 2024 çalışması; Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Türk Lirası'nın satın alma gücündeki farklılıkların belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi.

Çalışmada, ayrıntılı olarak tanımlanmış ortak bir mal ve hizmet sepeti kullanılarak bölgesel fiyat düzeyi endeksleri elde edildi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey detayında üretilen endeksler ile farklı bölgelerdeki fiyat düzeylerinin karşılaştırılmasına imkan sağlandı.

Bir bölgenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

İSTANBUL, PAHALILIKLA TÜRKİYE'DE BİRİNCİ

Türkiye'nin 2024 yılı sonuçlarına göre fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölgesi 112,6 ile TR10 (İstanbul) oldu.

EN UCUZ BÖLGE: MARDİN, BATMAN,ŞIRNAK, SİİRT

Türkiye'nin fiyat düzeyi en düşük bölgesi ise 91,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.

Bu endeks değerleri, TR10 (İstanbul)'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 12,6 pahalı, TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)'ün ise yüzde 8,5 daha ucuz olduğunu gösterdi.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ANA HARCAMA GRUBUNDA EN PAHALI BÖLGE TR22 (BALIKESİR, ÇANAKKALE)

Gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106,0 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale)'de gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 95,1 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.

GİYİM VE AYAKKABI ANA HARCAMA GRUBUNDA EN PAHALI BÖLGE TR22 (BALIKESİR, ÇANAKKALE)

Giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 108,4 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale)'de gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 87,1 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

KONUT ANA HARCAMA GRUBUNDA EN PAHALI BÖLGE TR10 (İSTANBUL)

Konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 147,3 ile TR10 (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 73,8 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

ULAŞTIRMA ANA HARCAMA GRUBUNDA EN PAHALI BÖLGE TR10 (İSTANBUL)

Ulaştırma ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 103,8 ile TR10 (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 95,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.

LOKANTA VE OTELLER ANA HARCAMA GRUBUNDA EN PAHALI BÖLGE TR31 (İZMİR)

Lokanta ve oteller ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 113,8 ile TR31 (İzmir)'de gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 88,5 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

DİĞER ANA HARCAMA GRUPLARINDA FİYAT DÜZEYİ ENDEKSLERİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ

Alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubu fiyat düzeyi endeksleri bölgeler arasında küçük farklılıklar göstermiştir. Endeks 100,1 ile 99,6 arasında değerler alındı.

EV EŞYASI HARCAMA

Ev eşyası ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 105,1 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)'de gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 94,1 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) oldu.

SAĞLIK ANA HARCAMA

Sağlık ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 136,8 ile TR10 (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 73,6 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.

HABERLEŞME ANA HARCAMA

Haberleşme ana harcama grubunda yer alan telefon görüşme ve internet abonelik ücreti gibi madde çeşidi fiyatlarının bütün bölgelerde aynı olması nedeniyle bölgeler arasında önemli bir fiyat farklılığı oluşmamaktadır. Fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge 102,3 ile TR31 (İzmir) olurken en düşük bölge 97,4 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) olmuştur.

EĞLENCE KÜLTÜR ANA HARCAMA

Eğlence ve kültür ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 105,0 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)'de gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 93,4 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) oldu.

EĞİTİM ANA HARCAMA

Eğitim ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 138,8 ile TR10 (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 58,6 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

Çeşitli mal ve hizmetler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 109,0 ile TR10 (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 92,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.