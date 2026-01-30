Türkiye’nin enerji filosuna iki yeni dev güç

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, denizlerdeki hidrokarbon arama ve sondaj kapasitesini iki yeni ultra derin deniz sondaj gemisiyle güçlendirdi. Yıldırım ve Çağrı Bey’in filoya katılmasıyla Türkiye, sondaj ve sismik gemi sayısı bakımından dünyada 4’üncü sıraya yükseldi.

ENERJİDE YERLİ VE MİLLİ HAMLE

Enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye, son 10 yılda attığı stratejik adımlarla güçlü bir deniz enerji filosu oluşturdu. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerinin yanı sıra Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileriyle denizlerde etkinliğini artıran Türkiye, bu yıl filosuna iki yeni sondaj gemisi daha ekledi.

FİYOYA İKİ YENİ SONDAJ GEMİSİ DAHİL EDİLDİ

Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda yapılan doğalgaz keşfiyle birlikte sondaj faaliyetlerini yoğunlaştıran Türkiye, 7’nci nesil ultra derin deniz sondaj gemileri Yıldırım ve Çağrı Bey’i filoya kattı. Böylece Türkiye’nin sondaj gemisi sayısı 6’ya yükseldi.

TÜRKİYE, FİLO BÜYÜKLÜĞÜNDE DÜNYADA 4. SIRADA

Yıldırım sondaj gemisi, Mersin Taşucu Limanı’ndaki hazırlıklarının ardından 26 Ocak’ta İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’deki görev bölgesine hareket etti. Yıldırım’ın ikizi olan Çağrı Bey ise Taşucu Limanı’nda son hazırlıklarını sürdürüyor.

Çağrı Bey’in şubat ayında Somali’ye gitmesi ve daha önce Oruç Reis’in sismik çalışmalar yürüttüğü sahalarda sondaj yapması planlanıyor. Bu gelişmeyle Türkiye, sahip olduğu sondaj ve sismik gemi filosu büyüklüğüyle dünyada 4’üncü sıraya çıktı.

FATİH: İLK MİLLİ SONDAJ GEMİSİ

2017’de TPAO envanterine katılan Fatih sondaj gemisi, 2020’de Karadeniz’de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine imza attı. 6’ncı nesil teknolojiye sahip olan gemi, 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor. Fatih, Karadeniz’deki çalışmalarını Göktepe-2 kuyusunda sürdürüyor.

YAVUZ: ÇİFT KULELİ İLERİ TEKNOLOJİ

2018’de satın alınan Yavuz sondaj gemisi, çift kuleli tasarımıyla eş zamanlı operasyon kabiliyetine sahip. 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabilen gemi, Karadeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerine devam ediyor.

KANUNİ: SAKARYA GAZ SAHASI'NDA GÖREVDE

2020’de filoya katılan Kanuni sondaj gemisi, ilk görevini Sakarya Gaz Sahası’nda gerçekleştirdi. Türkali-2 kuyusunda derin deniz testlerini başarıyla tamamlayan gemi, Karadeniz’de aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

ABDÜLHAMİD HAN: FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

7’nci nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han sondaj gemisi, 2022’de filoya dahil edildi. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, teknik donanımı ve kapasitesiyle Türkiye’nin en güçlü sondaj gemisi olarak Karadeniz’de görev yapıyor.

YENİ NESİL DEVLER: YILDIRIM VE ÇAĞRI BEY

2024’te Güney Kore’de inşa edilen Yıldırım sondaj gemisi, 12 bin metreye kadar derin deniz sondajı yapabiliyor. 228 metre uzunluğa sahip olan gemi, 200 kişilik mürettebat kapasitesi ve helikopter pistiyle dikkat çekiyor. Mart ayı sonunda Karadeniz’de göreve başlaması planlanıyor.

ÇAĞRI BEY SOMALİ YOLCUSU

Yıldırım’ın ikizi olan Çağrı Bey sondaj gemisi ise yurt dışında görev yapacak ilk Türk sondaj gemisi olacak. Geminin, önümüzdeki ay Taşucu Limanı’ndan ayrılarak Somali açıklarında sondaj çalışmalarına başlaması öngörülüyor.

SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİ: BARBAROS VE ORUÇ REİS

2012’de envantere katılan Barbaros Hayreddin Paşa, denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor. Gemi, Bartın açıklarında sismik çalışmalarını sürdürüyor.

Tamamen yerli imkanlarla inşa edilen Oruç Reis, 15 bin metre derinliğe kadar sismik görüntüleme yapabiliyor. Türkiye-Somali iş birliği kapsamında Somali açıklarında görev yapan gemi, şu anda Doğu Karadeniz’de çalışmalarına devam ediyor.