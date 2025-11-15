Türkiye'nin mücevher ihracatında şaşırtan istatistik: Son 5 yılda rekor artış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin mücevher ihracatına ilişkin istatistikler dikkat çekti...

Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin problemlerin endişe edildiği kadar büyük olmadığının anlaşılması, resesyon ihtimallerini geride bırakırken lüks tüketim ürünlerine yönelik talepte artış gözleniyor.

SON 5 YILDA SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Bunun yanı sıra dünya genelinde merkez bankalarının gevşeme döngülerini sürdüreceğine dair beklentilerin devam etmesi de bu eğilimin oluşmasına katkıda bulunuyor.

Bu çerçevede ülkelerarası ticaretin hız kazanacağına dair beklentiler güçlenirken, Türkiye’nin mücevher sektöründe gerçekleştirdiği ihracattaki pozitif ivmelenme de dikkati çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın 10 ayında 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren mücevher sektörü, ocak-ekim dönemleri itibarıyla son 5 yılda sürekli artış göstererek ilerledi.

SEKTÖRÜN İHRACAT VERİLERİ

Sektörün ihracat verilerine bakıldığında, 2024'ün söz konusu döneminde mücevher ihracatı 6,2 milyar dolar, 2023'te 5,7 milyar dolar, 2022'de 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher sektörünün ihracatı, salgının dış ticareti etkilediği 2021 ve 2020'de ocak-ekim dönemlerinde sırasıyla 4,6 milyar dolar ve 3,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı 2019'da 3,4 milyar dolar, 2018'de 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

EKİM 2025'TE SEKTÖRÜN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI

Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstererek 224 milyar 578 milyon 441 bin dolar oldu. Ekim ayında toplam ihracat, yüzde 2,2 yükselişle 24 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde mücevher sektörünün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarken sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 3,5 olarak hesaplandı.

EN FAZLA İHRACAT BAE'YE YAPILDI

Yılın 10 ayında en fazla mücevher ihracatı 2,4 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 496,3 milyon dolarla Hong Kong, 409,4 milyon dolarla İsviçre, 367,7 milyon dolarla ABD ve 335,2 milyon dolarla Libya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında İsviçre zirvede yer aldı. Bu dönemde mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 336,1 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 316,7 milyon dolarla BAE ve 85,3 milyon dolarla Libya izledi.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN GERÇEKLEŞTİ

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde mücevher sektöründe en fazla ihracat 4,7 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Aynı dönemde Çorum'dan 1,8 milyar dolar, Kastamonu'dan 125,7 milyon dolar, Ankara'dan 39,7 milyon dolar, Trabzon'dan 30,5 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldı.

MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜLKELER

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-ekim döneminde mücevher sektörünün en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 Ocak - 31 Ekim (bin dolar)

ÜLKE 2024 2025 Değişim (yüzde)

BAE 2.126.960,44 2.443.643,76 14,9

HONG KONG 458.646,28 496.323,57 8,2

İSVİÇRE 73.247,74 409.376,39 458,9

ABD 576.907,60 367.724,77 -36,3

LİBYA 249.833,42 335.177,69 34,2

MEKSİKA 256.040,54 240.662,26 -6,0

KIRGIZİSTAN 254.499,72 239.524,81 -5,9

IRAK 419.116,74 171.410,17 -59,1

BELÇİKA 98.953,37 160.185,33 61,9

BİRLEŞİK KRALLIK 84.840,82 140.070,41 65,1