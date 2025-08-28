Türkiye'nin orkinos ihracatı artıyor

Türk balıkçıları, geçen yıl 12 bin 534 orkinos avladı. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 256’lık artışa işaret ediyor. Avlanan balıkların büyük bölümünü mavi yüzgeçli orkinoslar oluşturdu.

GÖZDE PAZARLAR JAPONYA VE GÜNEY KORE

Yakalanan orkinoslar başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere Rusya, ABD, Almanya, Meksika ve Yunanistan’a ihraç edildi. Ancak ihracatın neredeyse tamamı Japonya ve Güney Kore pazarında değerlendirildi.

130 MİLYON DOLARLIK GELİR

2024 yılında orkinos ihracatından elde edilen gelir, bir önceki yıla kıyasla yüzde 153 artarak 130 milyon dolara ulaştı. Bunun 99 milyon doları Japonya’dan, 29,5 milyon doları ise Güney Kore’den sağlandı. Japonya’ya ihracat değer bazında yüzde 58, Güney Kore’ye ise yüzde 245 artış gösterdi.

"NE AVLARSAK TÜKETİYORLAR"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye’nin levrek ve çipurada dünya lideri olduğunu, mavi yüzgeçli orkinosta da güçlü bir konuma sahip bulunduğunu söyledi. Kızıltan, özellikle Akdeniz’in uluslararası suları ve Malta açıklarında yakalanan orkinosların önemli kısmının Japonya ve Güney Kore’ye ihraç edildiğini vurguladı.

TÜRKİYE, SU ÜRÜNLERİNDE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ

Kızıltan, Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığında dünyada önemli bir aktör olduğunu belirterek ihracatı daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.