Türkiye'nin petrol üretimi yüzde 26'lık, doğalgazda yüzde 39'luk artış görüldü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025'te yurt içindeki toplam petrol üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 47,9 milyon varil olarak gerçekleşti. Söz konusu üretim, 2024'te 38 milyon varil olarak hesaplanmıştı.

Günlük ham petrol üretimi ise 135 bin 671 varille 25 Nisan 2025'te yıllık bazda rekor seviyeye ulaştı.

GÜNLÜK DOĞALGAZ ÜRETİMİ REKORU

Doğalgazda 2024'te yıllık 2,3 milyar metreküp olan yurt içi üretim de 2025'te 3,2 milyar metreküpe çıktı. Doğalgazdaki yıllık artış, yüzde 39 olarak kayıtlara geçti. Türkiye geneli günlük doğalgaz üretimi, 21 Nisan 2025'te 10,2 milyon metreküple rekor seviyeye ulaştı.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI YOK ETMEK HEDEFİ

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma noktasında yerli petrol ve doğalgaz üretimi büyük önem taşıyor. Özellikle Gabar'daki petrol, Karadeniz'deki doğalgaz üretimi, Türkiye'nin enerji faturasının azaltılmasına katkı sağlıyor. Bu sahaların yanı sıra yeni keşiflerin de devreye girmesiyle petrol ve doğalgaz üretimi artıyor.

"TÜRKİYE ENERJİSİNİN ÜÇTE İKİSİNİ İTHAL ETTİ VE HER YIL 60 İLA 70 MİLYAR DOLAR ENERJİ FATURASI ÖDEDİ"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjisinin üçte ikisini ithal ettiğini ve her yıl 60 ila 70 milyar dolar enerji faturası ödediğini ifade etti.

"ARAMA VE ÜRETİM FAALİYETLERİMİZE HIZ VERECEĞİZ"

Geçen yıl yerli petrol ve doğalgaz üretiminde önemli bir hamle yaptıklarını belirten Bayraktar, "Bu yılla birlikte arama ve üretim faaliyetlerimize hız vereceğiz. Karadeniz'deki doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Diyarbakır'da gerçekleştireceğimiz yatay sondaj yönteminin Türkiye petrolcülüğünde oyun değiştirici etkisi olacak. Hem denizlerde hem de kara alanlarından sondaj faaliyetlerimiz artacak. İnşallah 2026 daha büyük keşiflere gideceğimiz bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.