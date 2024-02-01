Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine ihracatı 2023'te 6,8 milyar dolar oldu Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin kendi aralarındaki ticaret 42 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin de Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere ihracatı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 14,2 artarak 6 milyar 831 milyon dolara yükseldi.

AA

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan oluşuyor.

TDT ülkelerinin birbirleri ile ticaret yapma isteği rakamlara yanıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı, giderek daha önemli bir güç merkezi haline geliyor.

Ülkeler, ortaklık temelinde güç birliğini, işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirirken, Türkiye de bu ülkelerle ticaretinde ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Üye ülkeler, kaynakları, güçleri ve vizyonlarıyla dünyadaki gıda ve enerji krizleri ile mücadele ederken, diğer yandan da önemli lojistik kanalları ve konumları bu ülkelerin önemini artırıyor.

TDT üye ülkeleri arasındaki ticaret 42 milyar dolar

TDT üye ülkeleri arasındaki ticarette son yıllarda büyük bir artış yaşanıyor. Üye ülkelerin kendi aralarındaki ticaret 2022 yılında 33 milyar dolar iken 2023 yılında 42 milyar dolara yükseldi.

Toplam 170 milyon nüfus

Ülkelerin çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 170 milyon nüfusu bulunuyor. 1,5 trilyon dolar seviyesinde toplam milli gelire sahip üye ülkeler; zengin doğal kaynakları ve dünyanın en önemli ticaret yollarında Orta Koridor'da bulunmaları nedeniyle ticari ve ekonomik iş birlikleri için büyük fırsatlar sunuyor.

Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı üyelerine ihracatı arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin TDT ülkelerine ihracatı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 14,2 artarak 6,8 milyar dolara ulaştı.

En fazla ihracat Azerbaycan'a yapıldı

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke 2,4 milyar dolarla Azerbaycan oldu. Onu 1,7 milyar dolarla Kazakistan, 1,6 milyar dolarla Özbekistan, 1 milyar dolarla Kırgızistan izledi.

En fazla ihracat kimyevi maddelerde

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ülkelere en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı. Bu sektörün 4 ülkeye toplam ihracatı geçen yıl 1 milyar 173 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat İstanbul'dan

En çok ihracat ise 4 milyar dolarla İstanbul'dan yapıldı. Megakent, TDT ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 58,5'ini sırtladı.

"Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerini 30'dan fazla alanda çalışıyor"

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin 30'dan fazla alanda çalıştığını ve üye ülkelerin ekonomilerini geliştirmeleri açısından ciddi fırsatlar barındırdığını söyledi.

"Türk Yatırım Fonu kuruldu"

Mukazhan, Türk dünyası ülkelerinin ekonomisinde güzel gelişmeler yaşandığını ve Türk Yatırım Fonu'nun geçen yılın son çeyreğinde resmen kurulduğunu belirterek, bu Fonun ülkelere sağlayacağı katkılardan bahsederek şöyle konuştu:

TDT üyesi ülkeler aktif bir şekilde Orta Koridor'un gelişmesi açısından emek sarf ediyor. Üye ülkeler, Turan bölgesinde yer alan çok stratejik bir yerde ve bu durum üye ülkelerin iş adamlarının istifade edebileceği bir avantaj oluşturuyor.

Türk iş adamlarına çağrı

Türk iş adamlarına "Türk Dünyası ülkeleri ile bağlarını koparmamaları" çağrısında bulunan Mukazhan, iş adamları için üye ülkelerde çok sayıda yatırım fırsatı ve iş birliği imkanı olduğunun altını çizdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)