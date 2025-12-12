Türkiye'nin yeşil dönüşümünü tartışan forum İstanbul'da düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Finans sektöründe sürdürülebilirlik uygulamalarının ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği Sürdürülebilir Finans Forumu’nun bu yılki teması, “İklim ve Kalkınma Hedeflerine Uyumlu Finans” oldu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in açılış konuşmasıyla başlayan Forum’da; iklim ve kalkınma hedeflerine uyumlu yatırım akışları, geçiş finansmanı, sosyal etki yatırımları, karbon piyasaları, yeşil tahviller ve dijitalleşme konuları ele alındı.

Bu yıl “İklim ve Kalkınma Hedeflerine Uyumlu Finans” temasıyla düzenlenen Forumda, sürdürülebilir finansın geleceğini şekillendirmek üzere finans ve reel sektörün önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, QNB Türkiye, Şekerbank, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın ana sponsorluğunda ve İstanbul Finans Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Forum, 2013’ten bu yana finans sektöründe sürdürülebilirlik uygulamalarının etkilerinin tartışıldığı en kapsamlı platformlardan biri olmayı sürdürüyor.

AÇILIŞ KONUŞMALARINDA ORTAK MESAJ: DÖNÜŞÜMÜN TEMELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS

Forum; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kayabaşı, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel’in konuşmalarıyla başladı.

"TÜRKİYE DE BU DÖNÜŞÜMÜN AKTİF BİR PARÇASI"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik, Türkiye’nin adil ve kapsayıcı bir yeşil finans ekosistemi için yürütülen çalışmaları aktararak şunları söyledi:

Küresel finansal mimari, iklim dostu yatırımları önceleyen yeni bir döneme girdi. Türkiye de bu dönüşümün aktif bir parçası. Uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliği içinde kalkınma önceliklerimize hizmet eden finans modellerini hayata geçiriyoruz. Bu yıl uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan dış finansman tutarı 15 milyar doları aştı. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sulama modernizasyonu, iklime dayanıklı tarım, düşük karbonlu ulaşım ve şehirlerin iklim risklerine karşı güçlendirilmesi gibi projeleri destekliyoruz.

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kayabaşı ise konuşmasında, iklim hedeflerine yönelik finansmanın önemine vurgu yaparak “Artık eksik olan tek şey cesur finansal kararlar.” dedi.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel de sürdürülebilirlik yolculuğunda atılan somut adımları hatırlatarak, finans sektörünün karbonsuzlaşma ve sürdürülebilir yatırımlar açısından kritik rolüne dikkat çekti.

PANELLERDE GEÇİŞ FİNANSMANI, SKA YATIRIMLARI VE KARBON PİYASALARI ELE ALINDI

Forum kapsamında sürdürülebilir finansman alanındaki kritik başlıklara odaklanan iki ana panel düzenlendi.

1. PANEL: GEÇİŞİN FİNANSMANI: RİSKTEN FIRSATA DÖNÜŞÜM

Panelde TKYB, QNB Türkiye, Şekerbank, İş Bankası ve IFC’nin üst düzey temsilcileri yer aldı. Panelde yenilenebilir enerji finansmanı, enerji verimliliği, emisyon azaltımı, teknoloji kullanımı ve KOBİ’lere sağlanan dönüşüm desteği gündeme geldi.

TKYB Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, yüksek emisyonlu sektörlerde dönüşümün önemine değinirken, QNB Türkiye’den Yeliz Ataay Arıkök, Net Sıfır 2053 hedefi doğrultusunda bankacılık sektörünün rolünün değiştiğini vurguladı. Şekerbank’tan Aslıhan Gemici ise kapsayıcı finansmanın yerel ekonomi ve KOBİ’ler için taşıdığı öneme dikkat çekti. İş Bankası’ndan Derya Sargın Malkoç, regülasyonların stratejik bir hızlandırıcı olduğunu söyledi.

2. PANEL: SKA YATIRIMLARI: AMAÇTAN ETKİYE

TSKB, Arçelik, Enerjisa ve EBRD temsilcilerinin katıldığı panelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada finansmanın etkisi değerlendirildi.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan, gelişmekte olan ülkelerdeki SKA yatırım açığının 2030’a kadar yıllık 4 trilyon dolar olacağının öngörüldüğünü belirterek çok paydaşlı bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı.

SİNAN CANAN’DAN İLHAM VEREN KONUŞMA

Prof. Dr. Sinan Canan, “Zihinsel Anti-Kırılganlık, Kurumsal Dayanıklılık: Sürdürülebilirlikte İnsan Faktörü” başlıklı konuşmasında, sürdürülebilirlik politikalarının insan davranışı ve kurum kültürüyle bütünleşmesi gerektiğini belirtti.

KAPANIŞ KONUŞMASI

Etkinlik, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün konuşmasıyla sona erdi. Gönül, bugüne kadar 600 milyar liranın üzerinde yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma aracı ihraç edildiğini belirterek şeffaflık ve dijitalleşmenin sürdürülebilir finansı güçlendirdiğini söyledi.