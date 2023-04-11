Tutarı 33,73 milyar dolar! Blok zinciri ve cüzdanlarda kalan Ethereum'un kilidi açılıyor Kripto para piyasasında hareketlilik başladı. Bitcoin’in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum da piyasa payını artırmak için kolları sıvadı.

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Ethereum’un yaklaşık yüzde 15’i kripto para zincirinin operasyonlarını desteklemek için cüzdanlarda kilitlendi.

Kilitli tutar: 33,73 milyar dolar

Ethereum, son üç yılda cüzdanlarında depozito olarak tuttular ve tutarı 33,73 milyar dolar olan bu kilidi açmak için yazılım güncellemesine hazırlanıyor.

Shapella adlı yazılım güncellenecek

Ethereum’a yatırım yapan yatırımcılar Ethereum blok zincirinde bu hafta planlanan Shapella adlı yazılım güncellemesiyle son üç yılda cüzdanlarında depozito olarak tuttukları ve ağda kilitledikleri piyasa değeri 33,73 milyar dolarlık Ethereum'u getirisiyle geri çekebilecek.

Ethereum artık blok zincirinde kilitli kalmayacak

Söz konusu güncellemenin ardından, 2020'den beri getiri karşılığında stake edilen Ethereum, artık blok zincirinde kilitli kalmamayı planlıyor.

Stake etmek ödül getiriyor

Stake etmek (Staking) olarak adlandırılan kilitleme işlemi, tutulan miktara karşılık zaman içerisinde belirli oranlarda ödül kripto para kazanılıyor.

Ethereum fiyatı 1.920 dolar

Öte yandan Ethereum fiyatı son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kazanarak 1.920 dolar seviyesine çıktı.

Piyasa değeri 231 milyar dolar

Piyasa değeri ise 231 milyar doların üzerine yükseldi.