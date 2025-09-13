THY'den ileri dönüşüm projesi: Koltuk kumaşları depremzede çocuklara okul çantası oldu

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, kurumun eski koltuk kumaşlarından okul çantası üretilip deprem bölgesindeki öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye ürünlerinin üretilmesi aşamalarının bulunduğu bir video paylaştı.

Yahya Üstün'ün paylaştığı projede, başarılı bir geri dönüşüm hikayesi ile deprem bölgesindeki öğrencileri güçlü bir moral desteği birlikte yer alıyor.

BU BİR "GERİ" DEĞİL ASLINDA "İLERİ" DÖNÜŞÜM

Yahya Üstün, paylaşımında yapılan çalışmaları, "İştirakimiz çalışanları gönüllü olarak gerçekleştirdikleri projeyle kullanım ömrünü tamamlamış koltuk kumaşlarını, kendi atölyelerinde okul çantalarına dönüştürdü. Çantalar 2023 yılında yaşadığımız depremden etkilenen çocuklara hediye edildi. Bu ileri dönüşüm projesinde geçmişin izleri geleceğimize umut oldu." diyerek aktardı.

"BAZI YOLCULUKLAR BİTMEZ SADECE YÖN DEĞİŞTİRİR"

Üstün'ün "Bazı yolculuklar bitmez sadece yön değiştirir." mesajıyla birlikte yayımlandığı görüntülerde, uçak koltuklarının kumaşlarının profesyonel kadrolar tarafından sağlam ve kullanışlı okul çantalarına dönüştürülmesinin hikayesi ve hediyesini alan çocukların sevinci yer alıyor.

"ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN UÇAK KOLTUKLARDAN OKUL MALZEMESİNE"

Üstün, ileri dönüşümü aktarırken şu ifadelere de yer verdi:

Turkish Technic olarak kullanım ömrünü tamamlayan uçak koltuk kumaşlarını, okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştüren yenilikçi bir ileri dönüşüm projesi başlattık.

"EKİPLER PROJEDE GÖNÜLLÜ OLDU"