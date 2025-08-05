Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) süre uzatıldı

Araçların sahte fatura kestirip vergiden düşmelerini önlemek için artık akaryakıt istasyonlarındaki sistem kontrol altına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, (GİB) akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan Ulusal Taşıt Tamına Sistemi (UTTS), 2 Haziran'da hizmete alındı.

BAZI ARAÇ TÜRLERİ İÇİN SÜRE UZATILDI

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Bazı araç türleri ve akaryakıt istasyonları için sistem yıl sonuna kadar ertelendi.

Vergi mükelleflerinin ticari amaçla kullandıkları araçlara Taşıt Tarıma Birimi (TTB) taktıma süresi 30 Haziran 2025 itibarıyla sona erdi.

Benzin veya motorin kullanıcıları için süre bitti.

SON GÜN 31 ARALIK

Ancak birden fazla yakıt türüyle çalışan araçlar ya da motorin ve benzin dışında çalışan araçlar için TTB taktırma süresi 31 Aralık 2025'e kadar ertelendi.

Akaryakıt istasyonlarındaki benzin ve motorin dışı yakıt sağlayan pompalar için TTO (Taşıt Tanıma Okuyucu) sistemi taktırma zorunluluğu da yine yıl sonuna kadar uzatıldı.